Sergio Berni aseguró que los planes sociales le hacen un "daño irreparable al país"

En “Viviana con Vos”, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof respondió a la consulta de Viviana Canosa de por qué actuó así con los transportistas pero no con los camioneros de Moyano. "Esto lo hacemos todos los días que podemos. Es todo un ambiente que tenemos que estudiar y ver cómo debemos actuar. En esta oportunidad fui porque era responsabilidad mía, era en la Autopista Buenos Aires La Plata y había una ambulancia atascada, entonces fui y lo resolví", explicó Sergio Berni.

Asimismo, descartó que su actitud haya sido parte de un show o un "envalentonamiento" y recordó que él se enfrentó con Hugo Moyano cuando la CGT bloqueó una planta de combustible.

Qué haría Sergio Berni con los piquetes

En continuado, el ministro de Seguridad bonaerense consideró que para analizar los piquetes "hay que tratar la causa" que son los planes sociales, "no la consecuencia". En tal sentido, Sergio Berni aseguró que "hay que conocer la esencia" de los planes sociales para poder "desarticularlos"

ber.jpg

El médico cirujano manifestó que en la actualidad este tipo de subsidios se convirtieron en un "negocio": "Se fue desvirtuando el sentido del plan social en un negocio que todavía nadie comprende y que es perverso".

"Fui responsable en el equipo de la doctora Alicia Kirchner de desarticular todos los planes sociales. Recibí 2 millones y devolví 300 mil, cuando yo me hice cargo se cobraba en efectivo en clubes de barrios, lo primero que hicimos fue bancarizarlos", recordó el ministro de Seguridad bonaerense. Además aseguró que durante la gestión de Mauricio Macri se triplicaron los planes.

"Más allá de lo extorsivo, lo corrupto y lo perverso del plan social, lo peor es lo que no se ve, la destrucción de la capacidad productiva de la Argentina", aseguró Sergio Berni, y disparó: "Eso es tremendo y le está haciendo un daño irreparable al país".

"Hoy tenemos un millón trescientos mil personas que están destruyendo su capacidad productiva", aseguró el ministro y consideró que "son elemento de coacción para extorsión de un gobierno que tiene que ceder a la pretensiones de dos o tres personas que lo único que hacen es sacarle plata para financiar a esa fuerza de tensión".

Embed

El plan del Gobierno

El médico respondió no poder contestar por "respeto" qué tiene en la cabeza Alberto Fernández, aunque se permitió opinar sobre la situación del Gobierno Nacional. "No puedo contestar lo que no tenemos", contestó ante cuál era el plan para el país.

"En la medicina de urgencia 'peor que un mal plan es no tenerlo'. Hoy no sabemos a donde vamos, el gran problema de este Gobierno es la incertidumbre que está causando al argentino y en esa incertidumbre está inserto esta destrucción de la capacidad productiva del país", completó.

La relación con el titular del SAME

Minutos antes el titular del SAME, Alberto Crescenti, había sido entrevistado por Viviana Canosa, y antes de terminar la nota se dio un amistoso cruce el ministro de Seguridad bonaerense.

“La última vez que trabajos juntos fue un incendio en el hogar de ancianos”, recordó Sergio Berni, y aseguró que con Crescenti “sacamos a una señora en silla de ruedas”.