El Gobierno acelera la reglamentación de la Reforma Laboral y crece la tensión con la CGT

Las dudas sobre el aval completo de la Central Sindical persisten, mientras la CGT se muestra dividida respecto a la norma y hay sectores que amenazan con impulsar un nuevo paro general si el gobierno reglamenta entre los puntos más controvertidos, como el que incluye a las protestas sindicales dentro de una empresa, como causales de despidos.

Sturzenegger, adelantó que la reforma entrará en vigencia esta semana. Destacó entre las principales cambios la eliminación de las multas y condonación de deudas a empleadores que tengan trabajadores sin registrar, la creación del fondo de cese que les permitirá a los empleadores y empleados firmar un convenio sustitutivo de la ley contrato de trabajo para poder elegir un esquema indemnizatorio que le sea más beneficioso.

Lo que estaba en duda hasta último momento es si esos convenios de fondo de cese se podrán firmar de manera particular en cada empresa o por sector o rama de actividad.

Sin embargo, la nueva norma aclara que el cambio de la indemnización por despido al convenio de un fondo de cese"no será obligatorio", es decir, que si el sistema propuesto no resulta mejor para las empresas o los trabajadores "pueden optar por no adoptarlo" y continuar con el convenio actual.

El Gobierno toma como ejemplo al caso de la UOCRA. "Existen industrias que han encontrado soluciones a este problema. Un ejemplo paradigmático es el de la UOCRA, que ha establecido un régimen laboral particular, en el que los trabajadores, tras finalizar una obra, deben trasladarse a otro proyecto. Ellos han creado un sistema que permite gestionar esta rotación, armonizando los intereses empresariales con los sindicales y que ha resultado eficaz dadas las características de esa industria”, destacó la semana pasada Sturzenegger.

El Gobierno defiende la reforma al señalar que terminará con la "industria de los juicios por despidos" que perjudicaban a las Pymes uno de los principales sectores creador de fuentes de trabajo.

De acuerdo a la norma, los trabajadores que se encuentren incluidos en la regularización poseerán el derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil, para poder cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24.241 para la obtención de la prestación básica universal y para la prestación por desempleo de la ley 24.013.

