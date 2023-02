El Gobierno acusó a la oposición de estar "encaprichada en defender a los jueces de la Corte"

Pero Cerruti evitó responder si el presidente está pensando en gobernar por decreto en lo que le queda de mandato, si el oficialismo no logra conseguir quorum para el paquete de 27 proyectos de ley enviados a sesiones extraordinarias, entre ellos los de la Ley Lucio y la Moratoria Previsional, dijo que el Presidente espera que el Frente de Todos y la oposición "logren ponerse de acuerdo para tener las mayorías necesarias".

"Está el congreso funcionando, esperamos que logren ponerse de acuerdo, tener las mayorías necesarias, y no podemos creer que la oposición sea capaz de dejar temas tan importantes como la Ley Lucio o la Moratoria Previsional, sencillamente porque estén encaprichados en defender a los jueces de la Corte", arremetió la vocera presidencial ante la consulta de A24.com.

Y agregó: "Cuando se ven sobreactuando en defensa de los jueces o en los medios de comunicación, muchas veces los legisladores terminan siendo más papistas que el papa, como se dice en el lenguaje popular, y terminan siendo la mano de obra que se inmola por defender a jueces que tampoco trabajan para ellos, que trabajan para defender a los poderosos de este país".

Cerruti también descartó que Alberto Fernández acceda al reclamo de sectores del kirchnerismo para reformar y remover por decreto a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del pedido de juicio político que impulsa el oficialismo en el Congreso y las denuncias de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, de persecución judicial.

Cerruti dijo que "el único presidente que se atrevió en este país a nombrar a dos jueces por decreto se llama Mauricio Macri y por suerte, la reacción popular hizo que debiera tirarse para atrás", en referencia a la decisión posterior del entonces presidente de Juntos por el Cambio, de pedir el aval del Senado en las designaciones del actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Ronsenkrantz, dos de los apuntados por incumplimiento de deberes de funcionario y pedido de juicio político de parte del oficialismo.

¿Qué va a hacer el Gobierno ante el caso Lucio Dupuy?

lucio.jpg

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti confirmó que el gobierno nacional sigue de cerca el pedido para que el Senado nacional sancione en los próximos días el proyecto de Ley Lucio, que ya tiene media sanción de Diputados y responsabilizó a la Justicia de "no cumplir con su deber de proteger a las víctimas de violencia", no solo de las infancias, sino de género.

Cabe recordar que la Ley Lucio incluye un sistema de capacitación obligatoria para todos los funcionarios públicos, que tengan contacto con la niñez; un sistema de alerta temprana; y campañas de difusión para la protección de derechos de los menores y sanciones en caso de incumplimiento. La ley es impulsada por el legislador por el PRO, Martín Maquieyra.

A horas de que se conozca la sentencia contra la madre y la pareja de la madre del niño de La Pampa, que fue salvajemente ultrajado, violado y asesinado durante meses, la vocera presidencial dijo que "el cuidado de las infancias es una preocupación central de este gobierno".

Cerruti admitió que en el caso de Lucio "fallaron muchos mecanismos, falló la justicia, que es uno de los mecanismos que tiene que actuar tanto en la protección de las infancias como en la protección de las mujeres".

Alberto FErnández con el abuelo de Lucio Dupuy.jpg

Dijo que el Gobierno va a hacer "todas las campañas que podamos hacer con respecto a la protección de las infancias y la protección de las mujeres contra la violencia del lado que venga. Tanto la violencia vicaria (aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos), la violencia de género, la violencia contra las infancias, la violencia machista o del lado que venga, que tenga que ver con un sometimiento de quien se considera más débil o se ejerce una situación de poder".

Cerruti dijo que además de "un accionar del Estado, y de leyes, es necesario también un cambio cultural y sobre todo un cambio muy fuerte que tenemos que tener en el poder judicial para que ante estas acciones se cumplan las leyes".

"El Consejo de la Niñez tiene una cantidad de protocolos a llevar adelante que no se cumplieron, en este caso muchas veces nos encontramos con que es la justicia que tiene que llevar adelante la protección de la víctima y no la cumple", señaló al responsabilizar en este caso a la Justicia por no haber protegido y evitado el asesinato del niño.

Agregó que "el presidente Alberto Fernández envió a Extraordinarias la Ley Lucio después de hablar con el abuelo para que se termine de sancionar la ley Lucio que prevé una cantidad de acciones. Pero lo que es cierto es que por más que tengamos leyes, si no hay un involucramiento real de toda la sociedad y un cambio cultural, y si no hay un poder judicial que tiene que proteger a la víctima, en todos sus estamentos, no lo hace, vamos a tener que seguir lamentando estos hechos atroces y aberrantes que por supuesto nos indignan y llenan de dolor, así se lo expresó el presidente a la familia de Lucio".