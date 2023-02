En un mes clave para el año electoral, Gobierno y oposición vuelven a cruzarse en el Congreso

Mientras el Gobierno intenta "bajar la espuma" de las críticas internas del kirchenrismo, busca mostrar unidad en los bloques del Congreso. En la primera semana de febrero, el oficialismo empezó a dar la pelea con la oposición no solo por el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, sino para que los diputados y senadores de la oposición ayuden a dar quorum para votar en el recinto proyectos clave para calmar la crisis económica y social.

La pelea entre oficialismo y oposición sigue en el Congreso

congreso-1.jpg ¿Qué dice el decreto con el que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias? (Foto: archivo)

Un ejemplo de la nueva pelea entre oficialismo y oposición se dio el miércoles en la Comisión de Previsión Social. La titular de la ANSES, Fernanda Raverta y el diputado albertista por Entre Ríos, Marcelo Casaretto reclamaron a Juntos por el Cambio que ayuden a dar quorum para sancionar el proyecto de Moratoria Previsional, que el gobierno pide para poder jubilar a unos 800 mil argentinos que están en edad de hacerlo, pero a los que no les alcanzan los aportes realizados.

Fernanda Raverta, titular de la ANSES y referente de La Cámpora, asistió al debate de la Comisión Previsión Social de Diputados. Foto Cámara de Diputados..jpg

En la Casa Rosada advirtieron este miércoles que si la oposición no ayuda con el quorum, la decisión es sacar las leyes por decreto de necesidad y urgencia (DNU). Lo que pondría en la disyuntiva a Alberto Fernández, cuestionado por la gestión de la crisis económica, por haber batido el récord de inflación de los últimos 30 años, a gobernar en el último tramo de su primer mandato y en medio de la campaña electoral, con decisiones y decretos sin el aval del Congreso.

Febrero empezó como el mes de los debates políticos en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo nacional, que elevó un temario con 27 proyectos legislativos.

Más allá de las peleas por los proyectos de reforma judicial para ampliar a 25 los miembros de la Corte, modificar el Consejo de la Magistratura y designar al Procurador General, que la oposición ya anticipó que va a rechazar y no dará quorum para sus tratamientos, el oficialismo reclama salir de esa encrucijada y planea acusar a Juntos por el Cambio de paralizar el Congreso al no dar número para el tratamiento de las leyes económicas que reclaman no solo el gobierno sino distintos sectores económicos y sociales por la crisis.

Se trata de la ley de Agroindustria, la ley de Hidrógeno Verde, el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (Monotech), blanqueo de capitales no declarados en el exterior, o la creación de varias universidades nacionales.

El temario de 27 proyectos enviados por el Ejecutivo contempla:

Proyecto de Ley modificatorio del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos (Exp. Diputados 4718-D-2022 – Exp. Senado 36-CD2022). Proyecto de Ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (Msje. 99/22 Exp. Senado 158-PE-2022). Proyecto de Ley por el que se aprueba el PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2030 (Msje 87/22 – Exp. Senado 121-PE-2022 – Exp. Diputados 57-S-2022). Proyecto de Ley mediante el cual se propicia efectuar una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica N° 23.877 y su modificatoria (Msje. 72/22 Exp. Diputados 11-PE-2022 - Exp. Senado 20-CD-2022). Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 y sus modificatorias (Msje. 44/21 Exp. Senado 26-PE-2021). Proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios (Exp. Diputados 1010-D-2022). Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación. Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Honorable Senado de la Nación. Proyecto de Ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) – Modifica la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (Msje. 28/22 Exp. Diputados 9-PE-2022). Proyecto de Ley de modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (Exp. Senado 1353-S-2022). Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T.O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias conforme lo dispuesto en los puntos II y III de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento”. (Msje. 128/21- Exp Senado 151-PE-2021 - Exp. Diputados 9-S-2022). Proyecto de Ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar (Exp Senado 2553-S-2021 - Exp. Diputados 23-S-2022). Proyecto de Ley de creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”. (Exp. Diputados 1039-D2022 – Exp. Senado 14-CD-2022). Proyecto de Ley por el que se establece un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas (Exp Senado 75-S-2021 - Exp. Diputados 29-S-2022). Proyecto de Ley por el cual se crea el Plan de Pago de Deuda Previsional (Exp. Senado 957-S-2022 – Exp. Diputados 21-S-2022) Proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales Proyecto de Ley tendiente a crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” (Msje. 93/21- Exp. Diputados 12-PE-2021). Proyecto de Ley por el cual se sustituyen los artículos 23 y 45 de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana (Exp. Senado 2309-S-2021 – Exp. Diputados 80-S-2021) Proyecto de Ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down, para su hijo o hija en estación o recién nacido/a. (Exp. Senado 1466-S-2021 – Exp. Diputados 85-S-2021). Proyecto de Ley por el cual se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina (Exp. Senado 1787-S-2019 – Exp. Diputados 144-S-2020). Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N°11.672. Proyecto de Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino. Proyectos de Ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético. Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Proyecto de Ley solicitando el correspondiente permiso constitucional para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2023 (Msje 95/22 – Exp. Senado 143-PE-2022). Proyecto de Ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional Proyecto de Ley por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes tecnológicos.

La pelea ¿perdida? contra la inflación

pj.jpg El programa Precios Justos fue lanzado por el Ministerio de Economía en noviembre de 2022 (Foto: Télam).

En ese escenario de juego de suma cero, donde oficialismo y oposición empatan, la grieta política sigue frenando la posibilidad de avanzar en soluciones concretas para sectores afectados por la crisis. Esta crisis de confianza, según admiten en el propio oficialismo, repercute en las principales variables económicas como la presión sobre el dólar y la inflación.

En ese marco, el Ministerio de Economía negocia para renovar por 6 meses el programa Precios Justos con unas 164 empresas alimenticias y de productos de consumo masivo, que vence el 28 de febrero. Hasta ahora, el programa tuvo dificultades para ser cumplido y para controlar el abastecimiento de productos en las góndolas.

Mientras Alberto Fernández lanzó la campaña por la eventual reelección y prepara nuevos spots con el mensaje de defensa de la gestión, el gobierno habilitó la anticipada renegociación de paritarias para 2023, luego de que el INDEC confirmara la promesa incumplida de que los sueldos le ganen a la inflación.

Según el informe del último trimestre del índice salarial de noviembre superó la inflación de ese mes, pero terminó perdiendo el año 2022 con aumentos promedio del 84 % frente a una inflación anual del 94.8 %.

Las expectativas del Ministerio de Economía es seguir con el plan de "ordenar las variables" macroeconómicas, mientras apuesta a bajar la inflación al 60 %, según consigna el Presupuesto 2023 y cumplir las metas acordadas con el FMI.

En esa hoja de ruta, ratificó Massa en las últimas horas a sus colaboradores más cercanos, la idea es acordar con las principales empresas que los aumentos mensuales no superen en marzo y abril 3% mensual. ¿Lo logrará?