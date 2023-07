El Gobierno admite que el acuerdo con el FMI "se va a demorar todo lo que se tenga que demorar para preservar los intereses de la Argentina"

Consultada sobre si las cuestiones que traban el acuerdo es un aumento del ajuste fiscal y una devaluación del 30% de la moneda argentina, Cerruti evitó dar esas precisiones, pero reconoció que las discusiones se traban en la decisión de Massa de no avanzar en ese sentido.

La idea del Gobierno, aclaró Cerruti, es que cuando esté cerrado el acuerdo sea el propio ministro de Economía, Sergio Massa, quien anuncie el demorado viaje del equipo económico a Washington, que viene siendo sucesivamente postergado ante la falta de consenso con las medidas que pide el staff técnico del FMI para la renegociación de las metas de la deuda.

massa fmi.jpeg

"La posición del Gobierno es que el acuerdo no afecte el crecimiento, que no afecte la distribución (de los ingresos) y que no afecte todo aquello que está en march. Nosotros vemos cada semana como viene creciendo y consolidándose la economía" dijo Cerruti.

En ese marco, reiteró que "por lo tanto, la negociación se va a demorar todo lo que se tenga que demorar para que estén preservados esos intereses de la Argentina y cuando esté confirmado va a ser el equipo económico del ministro de Economía, Sergio Massa, quien lo anuncie".

Cerruti relativizó la nueva estampida del dólar paralelo y el uso de reservas del BCRA para contener una corrida

El dólar blue marcó un nuevo récord y cotizó a 500 pesos El dólar blue marcó un nuevo récord y cotizó a 500 pesos (Foto: archivo)

La vocera presidencial comenzó la conferencia de prensa de este jueves ante periodistas acreditados en la Casa Rosada, con una aclaración que buscó llevar calma ante la creciente incertidumbre que se registró en una nueva suba del dólar blue en el mercado paralelo, que trepó en las últimas horas superando la barrera histórica de los $510.

El gobierno insiste, según dijeron fuentes oficiales a A24.com, en rechazar medidas de aumento del ajuste del gasto fiscal del 1,9% del PBI acordado en marzo de 2022 al 2,5% para este año, como manera de equilibrar el déficit fiscal producido por la caída de ingresos de exportaciones por la sequía.

También descartaron en la Casa Rosada, que el gobierno vaya a aceptar una devaluación del 30% del peso, como según admiten fuentes oficiales a A24.com reclama ahora el FMI para avanzar en la firma de un nuevo acuerdo y aprobar el adelanto de desembolsos que necesita el Gobierno para calmar la incertidumbre cambiaria en pleno proceso electoral.

conferencia-cerruti.png La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reconoció la situación de pobreza que atraviesa la Argentina, sin embargo afirmó que "no hay situaciones críticas" (Foto: captura YouTube Casa Rosada).

En conferencia de prensa, Cerruti sostuvo que el aumento del dólar -registrado en medio de la incertidumbre por la demora del acuerdo con el FMI-, "son movimientos ínfimos, de unos pesos" aunque reconoció que "el ministro y el equipo económico están monitoreando la situación".

Para intentar llevar tranquilidad, Cerruti relativizó una nueva corrida, al señalar que "son movimientos chicos, se está trabajando en esto, como en el acuerdo con el FMI", al tiempo que admitió que "las reservas del BCRA se utilizan para lo que se tienen que utilizar".

"El equipo económico sigue las negociaciones con el FMI tratando que el organismo entienda las especiales características de la región y de Argentina en particular, tratado de ver como avanzamos y como seguimos resolviendo una deuda que no contrajo este gobierno", dijo la vocera de la Casa Rosada.

Tal como había anticipado A24.com, en el equipo económico se volvió a postergar el viaje a Estados Unidos para continuar las negociaciones presenciales, por decisión del ministro Sergio Massa de "no enviar al equipo del ministerio para evitar que lo presionen allá y sean tomados de rehenes".

Solo viajarán para firmar, admiten en el gobierno, "una vez que esté cerrado el acuerdo". En el gobierno creen que se puede dar antes de las elecciones primarias del 13 de agosto. Aunque tampoco descartan que se sigan dilatando y que Massa tenga que acudir al uso de yuanes del Swap acordado con China, para pagar los próximos vencimientos a fin de julio, de la deuda con el FMI.

De esta manera, admiten en el Gobierno, las negociaciones están en plena tensión y ninguna de las dos partes afloja.

Si bien reconocen que hay un apoyo político de la Casa Blanca, de parte del gobierno de Joe Biden para destrabar la negociación, e impedir una injerencia geopolítica que significaría para la región y la geopolítica internacional que Argentina use la salida financiera de China, los países más duros en reclamar un ajuste y una devaluación son algunos europeos como Alemania.

En la Casa Rosada confían en que con el correr de los días, se pueda llegar a un acuerdo, pero por ahora no pueden dar precisiones.