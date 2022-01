“Si un político dice que no va a una reunión con empresarios y sindicalistas para discutir la coyuntura difícil que transitamos porque “sería una reunión política”, estaría reconociendo que su profesión dejó de ser una herramienta transformadora de la realidad? A qué de dedican?”, escribió Antonio Aracre, profesor de la UBA y CEO de Syngenta, y fue retuiteado por el Presidente.

https://twitter.com/toniaracre/status/1478337456059691008 Si un político dice q no va a una reunión con empresarios y sindicalistas para discutir la coyuntura difícil que transitamos porque “sería una reunión política”, estaría reconociendo que su profesión dejó de ser una herramienta transformadora de la realidad? A qué de dedican? — Antonio Aracre (@toniaracre) January 4, 2022

En tanto, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fueron más allá y cuestionaron a gobernadores opositores.

Cerruti criticó las condiciones puestas por Rodríguez Larreta para aceptar participar de la reunión prevista para este miércoles a las 17 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, de la que iban a participar empresarios y sindicalistas, pero que a partir del reclamo opositor, el Gobierno decidió separar por sectores en los próximos días y semanas.

"Ayer dijeron que uno de los problemas era que si había empresarios y sindicalistas ellos no se sentaban. No entendemos la postura de no compartir una mesa de trabajo, de diálogo institucional con empresarios y sindicalistas, pero nos parece que si esa era una de las condiciones no hay ningún problema en hacer primero el encuentro con los gobernadores, después el encuentro con los empresarios y sindicalistas", sostuvo Cerruti.

La portavoz de Presidencia también respondió al reclamo de gobernadores para que Guzmán vaya a explicar a los jefes de bloque opositores en el Congreso, la marcha de las negociaciones: Dijo que "si quieren discutir en el marco del Congreso, que por supuesto se va a hacer, porque el plan plurianual y el acuerdo con el FMI va ir al Congreso, seguramente en extraordinarias".

"Pero si además quieren los jefes de bloque (parlamentarios) tener más información, también van a ser convocados por el Presidente, por el ministro Guzmán para tener toda la información que requieran", confirmó Cerruti.

Ayer desde el entorno de la funcionaria habían señalado a A24.com que a las conversaciones “están todos invitados” por el Gobierno, porque el objetivo es buscar “consenso” político amplio al acuerdo que está negociando con el FMI para que sea visto desde el exterior como “una política de Estado” de la que todos los sectores están de acuerdo, ya que afectará a las próximas generaciones de argentinos y gobiernos.

Aníbal Fernández se refirió al tuit contra Nik: "Hice lo que siempre hice, hablé con claridad" Aníbal Fernández se refirió al rechazo de gobernadores de Juntos por el Cambio a la invitación a la Casa Rosada por el acuerdo con el FMI: "sacan ventajita", dijo sobre Rodríguez Larreta.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue otro de los que se sumó a las críticas a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Tras pasar por la Casa Rosada este martes, para analizar el presupuesto 2022 en materia de seguridad, con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, Aníbal Fernández sumó críticas al ex presidente Mauricio Macri, por haber tomado la deuda con el FMI en 2018.

“El Presidente tiene el pensamiento en cómo hacer buenos gestos a alguien al que se le debe. Lo malo ya lo vieron: pusieron 45 mil millones y se fugaron”, dijo Aníbal Fernández y arremetió contra Macri: “Eran para que fuera reelecto un señor que es tan burro que ni lo pudo lograr. Si dice que lo resolvería en cinco minutos es porque le importaría un comino que el pueblo se muera de hambre con tal de sacar alguna ventajita".

https://twitter.com/marianorecalde/status/1478401619448393728 La deuda externa generada por @mauriciomacri es un problema para 4 generaciones de argentinos y argentinas y que cargarán los próximos 15 gobiernos. Así de grave es el perjuicio para el país que generaron en tan solo 4 años. — Mariano Recalde (@marianorecalde) January 4, 2022

A la lista de funcionarios críticos se sumó el senador Mariano Recalde, quien expresó: “La deuda externa generada por Mauricio Macri es un problema para 4 generaciones de argentinos y argentinas y que cargarán los próximos 15 gobiernos. Así de grave es el perjuicio para el país que generaron en tan solo 4 años".

“Una reunión con gobernadores para discutir la deuda que nos dejaron es una reunión política. ¿Dónde quieren tratar semejante tema? ¿En un cumpleaños? Horacio Rodríguez Larreta es hora de ser más responsables y constructivos. No con el gobierno, sino con la Argentina que usted dice querer”, señaló el senador del Frente de Todos.

En esa línea se había situado una alta fuente del Gobierno nacional la semana pasada cuando instó a los gobernadores a dejar de lado la interna de Juntos por el Cambio para definir la conducción de la oposición, y apoyar las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con el FMI.