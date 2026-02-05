El Gobierno lanzó una cuenta oficial en X para "desmentir activamente la mentira"

WhatsApp Image 2026-02-05 at 13.58.25

Desde el nuevo canal oficial del Gobierno en X también señalaron: “Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”.

El mensaje continuó: “Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”.

La publicación fue replicada por Milei y por el asesor Santiago Caputo, quien sostuvo que “dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”. A la iniciativa también se sumó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien la calificó como “excelente”.

“La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”, concluyó el primer mensaje de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina.