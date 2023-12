El Gobierno anunció su paquete económico en dos tramos pero dejó más dudas que certezas

Más allá del contenido, deja traslucir una idea de que el Gobierno es un quilombo. Van tres días, es cierto; pero vale recordar que Milei decía que podía asumir en agosto mismo que ya tenía un plan armado. Es solamente una de las desprolijidades que hay dando vueltas.

Pero vayamos a lo netamente económico. Y acá aparece un problema: el anuncio en sí dijo bastante poco, más allá de fijar el nuevo valor del dólar. Los primeros 7 puntos del programa, son casi calcados a lo que dice el manual del gobernante que se inicia. Va el programa con acotaciones mías entre paréntesis.

1. "No se renuevan contratos del Estado que tengan menos de un año de vigencia". (No me voy a hacer cargo de los empleados que dejó el Frente de Todos. Lo mismo planteó Macri al asumir y Alberto al asumir. Es un clásico; hizo Macri, Alberto... En lpractica, no mueve la guja.

2. "Suspensión pauta nacional por un año". (Lo mismo dijo Alberto Fernández. Es un tema menor, presupuestariamente hablando)

3. "Conforme la ley, se reducen de 18 a 9 y 106 a 54. Se reduce 50% cargos jerárquicos". (Algo así hizo Macri en 2018. Como era previsible, no cambió demasiado la ecuación).

4. "Reducir al mínimo transferencias discrecionales a provincias". (otro clásico)

5. "El Estado no licita obra pública nueva y cancela las licitaciones que no se hayan empezado. Las obras serán realizadas por el sector privado". (Acá aparece una novedad. Hasta ahora siempre la obra pública se le dio continunidad).

6. "Reducir subsidios a energía y transporte. Estos subsidios se pagan con inflación". (Otro clásico: también lo prometieron Macri y Albertoo, y Hasta Cristina en 2011-2015)

7. Mantener planes potenciar trabajo, sin intermediarios. (Siempre se habla mucho de eso, pero al final queda siempre en la nada)

8. Sincerar tipo de cambio oficial a 800 pesos. para que los sectores productivos tengan incentivos para producir. Impuesto país para los exportadores no agropecuarios. (Este fue el core del anuncio. Lo único importante. El resto fue sarasa, citando a Guzman)

9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA. (Acá también hay un anuncio importante)

El paquetazo, toma 2

Caputo habló y no dio mayores referencias de nada. Luego trascendió un off que tuvo con algunos colegas en el que dio algunas precisiones adicionales.

Más tarde, a eso de las 22 sacó un tweet con otra parte de los anuncios.

Dice en ese escrito que la Argentina tendrá un déficit del 3% este año y que representará 5,2% del PBI el año próximo. ¿Cómo se va a acortar esa diferencia? 2,2% del PBI por nuevos ingresos.

"Reversión impuesto a las ganancias". O sea, dar marcha atrás con la ley que votó Milei siendo diputado.

"Aumento de retenciones". Algo que Milei dijo que no iba a hacer.

"Aumento de impuesto país". Otra medida provisoria, que parece que llega para quedarse.

"Bienes Personales, moratoria y blanqueo". No se sabe qué es bienes personales y se induce un nuevo aumento. Las moratorias y blanqueos ya no tienen mucho lugar en un país sin confianza.

Por el lado del gasto, hay una medida que preocupa.

Jubilaciones y pensiones (prometen un ajuste del 0,4% del PIB). Se habla de enviar al Congreso un proyecto para terminar con la movilidad jubilatoria y que los aumentos sean por decreto. En un país con 200% de inflación parece bastante peligroso. También el mismo tw habla de recortes en planes sociales.

Pregunta para cerrar: ¿cuál es el verdadero paquete económico que propone el Gobierno? ¿El del Caputo de las 17.30 (que no sabemos si finalmente fue el que se emitió)? ¿El Caputo de las 19 que habló con el ruido de la ambulancia de fondo? ¿El que habló con los periodistas en off a las 20? ¿O el de las 22 con un tw inexplicable?

Por ahora el paquetazo del Gobierno deja más dudas que certezas. ¿Se esclarecerá el camino a partir de la mañana de este miércoles?

