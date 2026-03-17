Ajuste en el Estado: el Gobierno avanza con la eliminación, fusión de áreas y despidos en distintos ministerios

Con la pluma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno planea lanzar propuestas de planes de retiros voluntarios, pases a disponibilidad o traspasos de funciones de un organismo a otro, aunque evita hablar de un número específico de empleados públicos que se verían afectados.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo estaba la semana pasada en Nueva York, el Gobierno eliminó siete áreas del Ministerio de Economía en una reorganización que fusionó subsecretarías y redefinió funciones en áreas clave como Política Económica, Producción, Energía y Obras Públicas, dirigidas por José Luis Daza, Pablo Lavigne, Daniel González y Carlos Frugoni, con el objetivo de reducir costos y achicar la planta de empleados, lo que desató una ola de denuncias de los gremios estatales como ATE.

A través del decreto 126/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, se eliminaron siete áreas dentro del Ministerio de Economía: las subsecretarías de Programación Macroeconómica y de Microeconomía, que fueron reemplazadas por una nueva Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica.

También se fusionaron dependencias del área de Producción, creándose la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, mientras que en Energía se unificaron subsecretarías vinculadas a combustibles bajo la nueva Subsecretaría de Hidrocarburos.

Además, se eliminó la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que gestionaba obras en barrios populares.

La medida fue interpretada por algunos medios como parte de un avance del ministro de Desregulación y Transformación del Estado sobre el de Economía, pero ambos salieron a desmentirlo a través de la red X.

En un mensaje publicado en X este martes, Sturzenegger salió a desmentir una interna con Caputo y aclaró como dijo el lunes el ministro de Economía, que la eliminación de organismos las habían hablado y consensuado antes.

"Es tal cual dice Luis Caputo, en este gobierno los cambios de estructura se trabajan en equipo siempre. Y ningún cambio ocurre sin el consentimiento del titular de la cartera. Consíganse un trabajo honesto!", enfatizó Sturzenegger, ministro al que el presidente Milei suele llamar públicamente como "el Coloso".

Los cambios habrían sido acordados entre Alejandro Tamer, hombre de confianza de Sturzenegger con el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el secretario de Legales José Ignacio García Hamilton, ambos hombres de Luis Caputo, para detectar funciones duplicadas y estructuras sobredimensionadas.

El mismo barrido realizan en cada ministerio, confirmaron fuentes cercanas a Sturzenegger consultadas por A24.com. Pero aclaran no tener ni un plazo ni un número determinado de próximos despidos porque "en muchas áreas hubo reasignación de tareas".

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Los recortes que se vienen en ANSES, Capital Humano y Trabajo

Javier milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien quedará como jefa de Gabinete interina, por el viaje de Milei y Adorni a EE.UU. Foto Presidencia

"La salida del extitular de la ANSES, Fernando Bearzi, que respondía al ministro de Economía, Luis Caputo, fue también desmentida como producto de una interna en la que el apellido Caputo sigue perdiendo poder frente al avance del karinismo y de funcionarios muy cercanos a los hermanos Milei, como la ministra Sandra Pettovello, designada la semana pasada como jefa de Gabinete alterna en el caso de ausencia transitoria de Manuel Adorni.

En el Gobierno trabajan en silencio en una reestructuración integral del organigrama de varios ministerios y organismos públicos, como sucede en la ANSES, se repetiría en los próximos días o meses progresivamente en otras áreas como la SIDE o el Ministerio de Capital Humano.

"La salida del director de la ANSES se dio en el marco de un acuerdo, en un contexto en el que el organismo entra en una etapa de mayor digitalización y modernización de sus procesos. En ese sentido, se optó por un perfil como el de Arancibia para liderar esa nueva fase", dijeron fuentes del Gobierno, consultadas por A24.com.

"El achicamiento del Estado es un proceso permanente que tiene un objetivo más transversal que es mejorar la eficiencia de la administración pública y un eje más específico que tiene que ver con eliminar tareas duplicadas o consideradas obsoletas. En ese marco, se están evaluando distintas áreas de forma simultánea", dijeron fuentes del Gobierno a A24.com.

Y agregaron: "No hay una fecha específica. Es un proceso continuo con el fin de reducir el costo que implica el Estado para los argentinos".

En la última semana, por ejemplo, circularon fuertes rumores de pasillos en el Ministerio de Capital Humano anticipando una reestructuración total del organigrama de la Secretaría de Trabajo.

Según trascendidos, no confirmados oficialmente, evalúan pasar a disponibilidad o reubicar a una treintena de empleados del área "Asistir Trabajo" en su mayoría abogados, que brindan asesoramiento, orientación e información jurídico-legal a los trabajadores del Sector Privado que presten tareas o cuyos empleadores tengan domicilio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esas oficinas, semanas atrás habían ingresado a robar computadoras, y desde el ministerio según denunció el Ministerio.