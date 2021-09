¿Qué significa tener "volumen político" al momento de gobernar?

"Es una expresión que se utiliza mucho en política. Tener volumen político no implica ser el más votado, pero sí contar con la capacidad de poder resolver problemas de gestión mediante una red de vínculos políticos con, por ejemplo, funcionarios, gobernadores y aliados", explico a A24.com el politólogo Diego Reynoso, director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA).

Gabinete Alberto Fernández.jpg

Para Reynoso, un ministro con volumen político representa también contar con "una capacidad de rosca", en el sentido de "intercambio" de ideas y proyectos con pares, y una demostración de ejecutividad.

"Juan Manzur lleva pocos días en el Gobierno y pareciera que trabajó mucho más que Santiago Cafiero en casi dos años como jefe de Gabinete. Eso es volumen político: la garantía de que levanta el teléfono y todos lo atienden. Una metáfora que remite al poder, a la influencia", explicó Reynoso.

Un gabinete para tener más la pelota

Juan Negri, director de las licenciaturas en Ciencia Política y Gobierno y en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), utilizó una analogía más futbolística y consideró que el nuevo gabinete parece tener "más la pelota" para disputar un partido difícil como el de gobernar en medio de una crisis y tras perder en una elección nacional.

"Volumen político es tener experiencia, capacidad de gestión y contactos. Una de las críticas que se le hacía al gobierno de Alberto Fernández es que no estaba a la altura y que algunos de sus ministros no tenían un recorrido amplio y no aparecían en los momentos clave. El nuevo gabinete tiene funcionarios que se plantan en el medio del ring, dispuestos a absorber los golpes", comentó Negri a A24.com

Alberto Fernández les tomó juramento a los nuevos ministros

Uno de los objetivos del nuevo gabinete es, dijo Negri, "blindar más al Presidente" con "más capacidad de gestión y contactos con actores clave", ya sean empresarios o políticos.

"La derrota electoral hizo que el Gobierno volviera, como un equipo de fútbol, a un esquema táctico 4-4-2. A las bases del peronismo: intendentes, gobernadores y dirigentes con espalda" para afrontar los problemas de la gestión, analizó Negri.

"El nuevo gabinete marca el fin del albertismo"

Reynoso y Negri coincidieron en que el nuevo gabinete tiene una impronta menos vinculada al presidente Alberto Fernández. Si el primer equipo tenía ministros con una imagen "más progresista y renovadora de la política", los funcionarios designados tras la caída en las PASO tienen "una personalidad propia y autonomía" de gestión.

Sin embargo, ambos acuerdan en que los nuevos ministros tampoco responden directamente a Cristina Fernández de Kirchner, especialmente después de "la interna a cielo abierto" que protagonizó en los últimos días con Alberto Fernández y que incluyó la presentación masiva de renuncias de funcionarios aliados políticamente a la vicepresidenta.

En medio de frenéticas reuniones, juran los nuevos ministros de Alberto Fernández

Según Reynoso, Alberto Fernández designó un nuevo gabinete de ministros con una antecedente político más kirchnerista que cristinista, como una forma de "contener" a la vicepresidenta. Así regresaron al poder Aníbal Fernández (Seguridad), Daniel Filmus (Ciencia) y Julián Domínguez (Agricultura), quienes fueron ministros durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). "Es una señal hacia dentro más que hacia fuera" del peronismo, agregó.

Negri, en tanto, aseguró que los nuevos ministros "no representan al kirchnerismo puro", acaso más vinculado a La Cámpora, la agrupación que conduce el jefe de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Foto Alberto y Cristina que se hizo viral.jpg

¿El nuevo gabinete alcanza para ganar las legislativas de noviembre?

Para Negri, si la derrota sufrida por el oficialismo en las PASO aparecía como un resultado difícil de revertir, la interna que disputaron Cristina y Alberto en los últimos días lo vuelve casi imposible.

"Los cambios de gabinete apuntan a resistir hasta 2023, porque no son ministros que traccionen votos", evaluó Negri.

Reynoso recordó que la política, particularmente en Argentina, es muy dinámica, pero aun así da la "impresión de que el gobierno de Alberto Fernández tiene muy poco margen" para dar vuelta el resultado electoral de las PASO.