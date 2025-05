El Gobierno confirmó el retiro de la OMS y anunció una reforma del sistema sanitario

La reforma sanitaria, impulsada por el ministro Mario Lugones, busca abandonar el modelo tradicional de atención centrado en la enfermedad, para pasar a un esquema preventivo, con revisión profunda de las estructuras estatales, organismos y normativas vigentes.

Reforma sanitaria, salida de la OMS y control sobre vacunas: reestructuración del sistema de salud

Entre los cambios más importantes que se anunciaron, se destacan:

Retiro de la OMS : Argentina se aleja del organismo internacional, al que acusa de operar con “intereses políticos” y de “atentar contra la soberanía sanitaria” de los países miembros. El Gobierno llamó a “repensar” el rol de las entidades supranacionales en la salud pública global.

Rediseño institucional : se revisarán entes nacionales de salud considerados burocráticos, ineficientes o superpuestos. El objetivo es eliminar estructuras que “se naturalizaron sin trazabilidad ni evaluación de impacto”.

Controles más estrictos sobre vacunas y medicamentos : se exigirá mayor respaldo científico para los procesos de aprobación y fiscalización de vacunas, priorizando la transparencia y la evidencia. Además, se pondrá bajo revisión el sistema de autorizaciones “fast-track” para medicamentos de alto costo.

Alerta por aditivos alimentarios: la cartera sanitaria avanzará con una agenda que busca limitar el uso de aditivos sintéticos y potencialmente dañinos en productos de consumo masivo, con foco especial en la salud infantil.

“Revisar no es negar”: la postura oficial

El Ministerio de Salud aclaró que las campañas de vacunación con eficacia comprobada, como la del sarampión, serán mantenidas e incluso fortalecidas. “Revisar no es negar: es exigir más evidencia, no menos”, señaló el comunicado oficial. El nuevo paradigma fue definido como un sistema “libre, preventivo, transparente y basado en ciencia real, no en burocracia ni lobbies”.

Por su parte, desde el Gobierno aseguran que Argentina podrá mantener relaciones bilaterales sanitarias “con países y centros científicos serios, sin intermediarios ideologizados”.