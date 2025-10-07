Salida de Espert: el juez Ramos Padilla le pidió al Gobierno que informe cómo se financiaría la reimpresión de boletas

La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires toma nota del pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las boletas únicas papel por cambios en su lista de diputados y, para decidir si eso es viable antes de las elecciones del 26 de octubre de 2025, abre un trámite urgente: pide la opinión de todas las fuerzas, informes técnicos (cantidad y estado de boletas, costos, plazos, logística y presupuesto) al Ministerio del Interior y al Correo, y convoca a audiencia el 8 de octubre con los partidos y el ministro.