Salida de Espert: el juez Ramos Padilla le pidió al Gobierno que informe cómo se financiaría la reimpresión de boletas

Este año se utilizará la boleta única. Esto significa que cada elector tendrá en el cuarto oscuro, una sola papeleta. Allí estarán todos los candidatos de su distrito y deberá marcar su opción. En la provincia de Buenos Aires, Espert - que ya no es candidato - aparece con su foto al frente de la lista de La Libertad Avanza. Cambiarla por quien lo reemplace obligaría a modificar todas las boletas. Eso supone una importante erogación. La justicia electoral debe definir si se hará ese cambio o se votara con la boleta única "vieja" y luego se hará el reparto de cargos ya sin a figura de José Luis Espert.