Política
Gobierno
José Luis Espert
Elecciones 2025

Salida de Espert: el juez Ramos Padilla le pidió al Gobierno que informe cómo se financiaría la reimpresión de boletas

El diputado nacional se bajó de su candidatura por la provincia de Buenos Aires. Eso plantea un debate sobre dejar las boletas como están o reimprimirlas con el nombre del reemplazante que aún no está confirmado.

La candidatura de Espert

La candidatura de Espert, que ya no corre, motiva un planteo sobre la reimpresión de las boletas electorales (Foto: A24.com)

La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires toma nota del pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las boletas únicas papel por cambios en su lista de diputados y, para decidir si eso es viable antes de las elecciones del 26 de octubre de 2025, abre un trámite urgente: pide la opinión de todas las fuerzas, informes técnicos (cantidad y estado de boletas, costos, plazos, logística y presupuesto) al Ministerio del Interior y al Correo, y convoca a audiencia el 8 de octubre con los partidos y el ministro.

Leé también Francos: "El primer error de Espert fue no contestar contundentemente y generar sospechas"
Francos: El primer error de Espert fue no contestar contundentemente y generar sospechas. (Foto: archivo)

En síntesis: está evaluando contrarreloj si autoriza o no la reimpresión total de las BUP y qué implicaría.

Este año se utilizará la boleta única. Esto significa que cada elector tendrá en el cuarto oscuro, una sola papeleta. Allí estarán todos los candidatos de su distrito y deberá marcar su opción. En la provincia de Buenos Aires, Espert - que ya no es candidato - aparece con su foto al frente de la lista de La Libertad Avanza. Cambiarla por quien lo reemplace obligaría a modificar todas las boletas. Eso supone una importante erogación. La justicia electoral debe definir si se hará ese cambio o se votara con la boleta única "vieja" y luego se hará el reparto de cargos ya sin a figura de José Luis Espert.

