"Si CFK se menea en el balcón, nos parece escandaloso": el fuerte descargo de Novaresio sobre Milei

El periodista, Luis Novaresio, reflexionó sobre el acto del Presidente en el Movistar Arena y apuntó a la falta de autocrítica en la política.

El periodista Luis Novaresio abrió su programa emitido por A24 con un editorial cargado de reflexión y autocrítica, tras el multitudinario acto del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde el mandatario presentó su libro y volvió a cantar ante miles de militantes libertarios. “Si Cristina se menea en San José 11-11 y nos parece escandaloso, ¿esto no?”, lanzó Novaresio.

El conductor comenzó aclarando que no suele hacer editoriales en primera persona, pero que en esta ocasión necesitaba expresar algo que lo interpelaba personalmente. “Sabés que soy de los que no le gusta hacer editorial permanente. Pero hoy voy a transgredir eso. Quiero mencionar, no comentar, lo que pasó anoche en el Movistar Arena. Porque no sé qué decir. Pocas veces me encontré con esa sensación”, expresó.

Luego, explicó que decidió hablar “en primerísima persona” por dos motivos: “Primero, porque no obliga a nadie, ni a mis compañeros, ni a este programa, ni a esta empresa. Es un comentario estrictamente personal. Y segundo, porque tengo que vincularlo con algo que forma parte de quien yo soy, de dónde vengo”.

En un tono pausado pero firme, Novaresio apeló a una metáfora familiar para ilustrar su análisis. Recordó las enseñanzas de su madre cuando, de chico, “hacía ruido” o cometía errores. “Mi vieja tenía tres preguntas clave: ¿miraste el contexto?, ¿te pusiste en el zapato del otro? y, finalmente, ¿no te da apuro?”, relató.

Con esas tres preguntas como guía, el periodista le habló directamente al presidente Milei: “¿Miró, Presidente, el contexto? 70 mil pesos, los jubilados, el Garrahan, la discapacidad, los pañuelos... ¿Miró el contexto? Acaba de tener que declinar la candidatura de una persona sospechada de estar vinculada al narcotráfico. ¿Y en ese contexto, canta y baila? Tiene derecho a hacerlo, claro. Pero, ¿miró el contexto?”.

Luego, Novaresio recordó cómo el propio Milei, cuando era economista y analista invitado a los medios, criticaba duramente las puestas en escena de otros dirigentes. “¿Se acuerda, Presidente, cuando venía a nuestros programas? Cuando Cristina bailaba, cuando Boudou tocaba la guitarra. ¿Se acuerda lo que decíamos? Lo volvería a decir. Es más, me acuerdo de haberle dicho ridículo al presidente Macri con los globos y los saltitos. ¿Y ahora? ¿No hay que decir nada parecido?”, lanzó.

Fue allí cuando pronunció la frase que sintetizó su editorial y que resonó en redes: “Si Cristina se menea en San José 1111 y nos parece escandaloso, ¿esto no?”.

El conductor insistió en la necesidad de mirar la política con la misma vara, más allá de quién ocupe el poder. “Estamos haciendo un esfuerzo titánico por no usar los adjetivos que sentimos. No por Milei, sino casi por instinto de supervivencia, para que al país le vaya bien. Pero la realidad es la realidad”, advirtió.

Novaresio también se refirió al círculo íntimo del mandatario y a la falta de voces críticas dentro del Gobierno. “¿No hay nadie alrededor que le diga ‘che, ahora no da’?”, preguntó.

Y agregó: “Cuando tenés aduladores permanentes, en la política se llaman obsecuentes. Están por dos motivos: porque te van a traicionar cuando aparezca otro al que puedan adular o porque quieren algo de vos. No hay amistad ni sinceridad posible ahí”.

El periodista aclaró que su reflexión no tiene animosidad personal. “Te juro que no tengo nada contra el Presidente ni contra ningún funcionario. Solo me gustaría que alguien le diga que las circunstancias importan”, expresó.

Hacia el cierre, Novaresio retomó la voz de su padre: “Mi viejo hablaba poco, pero decía mucho. Después de los sermones de mi vieja, solo me preguntaba: ‘¿no te da apuro?’. Y eso bastaba”, recordó.

No sé si da apuro o no. Pero sí sé que el país necesita menos shows y más contexto. Porque mientras unos cantan, otros siguen contando monedas para llegar a fin de mes”, concluyó el periodista.

