Rating: cómo fue la segunda competencia del sábado entre Mirtha Legrand y Wanda Nara
En la noche del sábado, y por segunda vez, Mirtha Legrand se enfrentó con Wanda Nara en la pelea por el rating. Enterate quién ganó.
17 ene 2026, 21:40
Rating: cómo fue la segunda competencia del sábado entre Mirtha Legrand y Wanda Nara
El sábado 17 de enero, Mirtha Legrand hizo su segundo programa de la temporada en Mar del Plata en el Hotel Costa Galana. Desde las 21:30 por la pantalla de El Trece, la diva estuvo sentada junto a la imitadora Fátima Flórez.
También estuvieron presentes en la mesa de la Chiqui el periodista Marcelo Polino, las actrices Ana María Picchio y Julieta Ortega y el actor Damián De Santo.