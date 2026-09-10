El Gobierno confirmó que este viernes se hará EFECTIVA la gran noticia para los pensionados

De esta manera, quienes estén esperando el depósito correspondiente a septiembre deberán prestar especial atención a la terminación del DNI, ya que ese dato determina la jornada asignada para el cobro.

ANSES: qué jubilados y pensionados cobran este viernes 11 de septiembre

El calendario de ANSES para jubilados y pensionados establece que este viernes 11 de septiembre cobrarán los titulares de prestaciones que no superan el haber mínimo y cuyo DNI termina en 3.

Se trata de la tercera jornada del cronograma para este grupo de beneficiarios. Los pagos comenzaron el martes 8 de septiembre, cuando fue el turno de quienes tienen documentos terminados en 0.

A partir de allí, ANSES continúa con el esquema de manera progresiva, asignando cada fecha según la última cifra del documento.

Por lo tanto, quienes tengan DNI terminado en 3 deberán verificar su información bancaria y consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la acreditación correspondiente.

El orden de pagos permite distribuir los depósitos durante varias jornadas y evita que todos los beneficiarios de una misma categoría deban realizar sus operaciones bancarias en un único día.

Para los jubilados que reciben hasta un haber mínimo, las próximas fechas previstas son:

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Así, el cronograma para este grupo continuará durante toda la próxima semana hasta completar las diez terminaciones posibles.

Es importante tener en cuenta que la fecha de cobro depende de la prestación y de la terminación del DNI, por lo que no debe utilizarse el calendario correspondiente a otro grupo para determinar cuándo estará disponible el dinero.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre

Los haberes previsionales de septiembre llegan con una nueva actualización. Para este mes, el aumento aplicado es del 2,11%, que alcanza a las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que se actualizan mediante el mecanismo de movilidad vigente.

Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.633,20.

Sin embargo, ese monto no contempla el refuerzo extraordinario destinado a determinados beneficiarios. Quienes reúnen las condiciones para recibir el bono de $70.000 pueden alcanzar un ingreso mensual de $498.633,20.

El refuerzo resulta especialmente relevante para los titulares de haberes mínimos, ya que permite elevar el monto final que reciben durante el mes.

De acuerdo con los valores establecidos para septiembre, los principales montos quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $498.633,20 con bono.

PUAM: $412.906,56 con bono.

PNC por invalidez y pensión por vejez: $370.043,24 con bono.

Pensión Madre de 7 hijos: $498.633,20 con bono.

La diferencia entre el haber previsional y el monto finalmente depositado se explica, en los casos correspondientes, por la incorporación del refuerzo extraordinario.

Por eso, al consultar cuánto dinero se cobrará durante septiembre, los beneficiarios deben considerar no solamente el aumento aplicado sobre el haber, sino también si se encuentran dentro del grupo alcanzado por el bono.

ANSES: cómo continúa el calendario para jubilados que cobran el haber mínimo

Después del pago correspondiente al DNI terminado en 3, el cronograma continuará de manera consecutiva con las terminaciones restantes.

El objetivo del esquema es establecer una fecha específica para cada grupo de titulares. De esta manera, los beneficiarios pueden conocer con anticipación cuándo deberían disponer de sus haberes.

El lunes 14 será el turno de quienes tengan el documento terminado en 4, mientras que el martes 15 cobrarán los titulares con DNI finalizado en 5.

El miércoles 16 llegará el turno para los documentos terminados en 6 y el jueves 17 para quienes tengan terminación 7.

El viernes 18 será la fecha asignada a los DNI terminados en 8. Finalmente, el cronograma para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo concluirá el lunes 21 de septiembre, con los documentos terminados en 9.

Este esquema es independiente del calendario correspondiente a los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que reciben un monto superior al haber mínimo tienen un calendario diferente.

En este caso, los depósitos comenzarán más adelante, el martes 22 de septiembre, y las fechas se agrupan de a dos terminaciones de DNI.

El cronograma previsto para este sector de beneficiarios es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

Por lo tanto, los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo deberán esperar hasta la segunda mitad del mes para recibir el depósito correspondiente a septiembre.

La diferencia entre ambos cronogramas es uno de los puntos que genera más consultas entre los beneficiarios, especialmente porque la misma terminación de DNI puede tener una fecha diferente dependiendo del monto de la prestación.

Por eso, antes de determinar una fecha de cobro, es necesario identificar primero en qué grupo se encuentra el titular.

PNC de ANSES: quiénes cobran este viernes 11 de septiembre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) poseen un calendario específico y no siguen exactamente el mismo esquema que las jubilaciones y pensiones que cobran hasta el haber mínimo.

Para este viernes 11 de septiembre, el cronograma establece el pago para los beneficiarios de PNC cuyos DNI terminan en 6 y 7.

Esto significa que en una misma jornada pueden existir diferentes grupos de beneficiarios de ANSES que reciben sus prestaciones, aunque cada uno responde a un calendario particular.

Las PNC incluyen distintas prestaciones, entre ellas las vinculadas con invalidez y vejez, y sus titulares deben consultar el cronograma correspondiente para evitar confusiones con las fechas de las jubilaciones.

En septiembre, el monto de referencia informado para la PNC por invalidez y pensión por vejez alcanza los $370.043,24 con el bono incluido, en los casos en los que corresponde el refuerzo.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro en mi ANSES

Los beneficiarios pueden consultar directamente a través de mi ANSES la información vinculada con sus prestaciones.

El sistema permite acceder a los datos correspondientes al cobro y verificar cuestiones como la fecha de pago, el monto y el recibo de haberes.

Esta consulta resulta particularmente útil cuando existen dudas sobre el grupo al que pertenece cada beneficiario, ya que el calendario cambia de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Además, revisar la información antes de dirigirse al banco permite confirmar que el pago correspondiente al mes se encuentre correctamente programado.

Para realizar la consulta, el titular debe ingresar a los canales digitales de ANSES con sus datos personales y revisar la información disponible sobre su prestación.

ANSES septiembre 2026: qué hay que tener en cuenta antes de cobrar

El calendario de septiembre presenta varios grupos de pago, por lo que es importante no confundir las fechas.

En el caso de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, este viernes 11 de septiembre corresponde a quienes tienen DNI terminado en 3.

En cambio, para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, esa misma jornada corresponde a los documentos terminados en 6 y 7.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar recién el 22 de septiembre, de acuerdo con el esquema establecido por ANSES.

Otro aspecto relevante es el monto. La actualización de septiembre llevó el haber mínimo a $428.633,20, mientras que aquellos beneficiarios alcanzados por el bono extraordinario de $70.000 pueden llegar a percibir $498.633,20.

Por este motivo, la cifra final depositada puede ser diferente según el tipo de prestación y las condiciones de cada beneficiario.

En un mes en el que continúan las actualizaciones de las prestaciones previsionales, conocer tanto el cronograma de ANSES como los montos correspondientes permite a jubilados y pensionados organizar sus gastos y verificar con anticipación cuándo tendrán disponible el dinero.

La recomendación para quienes todavía tengan dudas es consultar la información individual disponible en mi ANSES, ya que allí podrán encontrar la fecha asignada específicamente a su prestación y el detalle del pago.

En definitiva, este viernes 11 de septiembre marca una nueva jornada dentro del calendario previsional: cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3, mientras que los titulares de PNC con documentos terminados en 6 y 7 también tienen pago previsto para ese día.

El cronograma continuará durante las próximas semanas hasta completar los diferentes grupos establecidos por ANSES para septiembre.