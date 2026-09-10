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La China Suárez habría hecho bolsa una foto de Martín Cirio en un camarín: "Fue porque la bautizó 'Tatiana'"

En PrimiciasYa, Marina Calabró contó que la China Suárez habría destrozado una foto de Martín Cirio en un camarín.

10 sept 2026, 20:59
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china suarez y martin cirio
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Marina Calabró reveló una insólita situación que, según contó, le llegó durante su paso por Otro día perdido, el programa de El Trece conducido por Mario Pergolini. La periodista aseguró que una famosa habría protagonizado un particular episodio dentro de uno de los camarines del ciclo y decidió revelar de quién se trataba.

En PrimiciasYa (América TV), Marina contó que recibió la información sobre lo ocurrido y, lejos de mantener el misterio, adelantó que iba a dar a conocer el nombre de la protagonista. "Me cuentan que hay una famosa que el día que fue de invitada a lo de Pergolini, cazó la foto de Martín Cirio y la destrozó", comenzó diciendo.

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La periodista continuó con su relato y explicó que, de acuerdo con la versión que recibió, la producción tuvo que intervenir después del episodio. Además, Calabró destacó un detalle que le llamó particularmente la atención: la foto habría sido encontrada dañada después de que la famosa abandonara el camarín, donde, según contó, no había ocurrido ningún otro inconveniente.

"Y además, digamos, sin pudor, porque es obvio, si yo rompí una foto, es obvio que fui yo, porque fui la única que estuvo en ese camarín. Entonces alguien que lo hizo para que se sepa", sostuvo. Y siguió: "Cuando ella se fue, desaloja el camarín y estaban todas las fotos divinas intactas, excepto la de Martín Cirio, la hizo bolsa".

Finalmente, Calabró reveló el nombre de la famosa a la que se refería y vinculó el episodio con la conocida historia entre ella y el influencer. "La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez. Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada. Recordemos que es quien la bautizó Tatiana a la China. O sea, la tiene de punto fijo", recordó.

Qué pasa entre Mauro Icardi y la China Suárez

La ausencia de Mauro Icardi en las últimas imágenes familiares que difundió la China Suárez volvió a despertar especulaciones en torno a la pareja. En un vínculo marcado por la constante exposición pública, cada movimiento en redes sociales se interpreta con lupa, y esta vez no fue diferente.

En sus posteos, la actriz compartió escenas cotidianas junto a sus hijos, transmitiendo un clima de tranquilidad y cercanía. Pero lo que más generó comentarios no fue lo que se mostró, sino lo que brilló por su ausencia: el futbolista, que suele aparecer en ese tipo de publicaciones cuando todo se encuentra en armonía.

El detalle no pasó inadvertido y rápidamente dio lugar a nuevas conjeturas. En paralelo, comenzó a circular una versión que agrega incertidumbre al presente de la pareja: Icardi estaría en Europa definiendo su futuro profesional. Según relató Gustavo Méndez, uno de los destinos que se baraja es Grecia, en medio de conversaciones que podrían marcar su próximo paso en el fútbol; el periodista aseguró que el delantero está concentrado en su carrera y evaluando alternativas fuera del país, entre ellas las de Olympiacos FC y PAOK Salónica.

La falta de Icardi en las publicaciones de la China no solo alimenta rumores sobre su relación, sino que también se entrelaza con su situación deportiva. Esa combinación de factores potencia el misterio que rodea a la pareja. En un vínculo donde cada gesto público parece tener un significado oculto, el silencio y las imágenes incompletas vuelven a dejar flotando la misma incógnita: ¿mera casualidad o indicio de algo más?

     

 

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