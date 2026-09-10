La China Suárez habría hecho bolsa una foto de Martín Cirio en un camarín: "Fue porque la bautizó 'Tatiana'"

Finalmente, Calabró reveló el nombre de la famosa a la que se refería y vinculó el episodio con la conocida historia entre ella y el influencer. "La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez. Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada. Recordemos que es quien la bautizó Tatiana a la China. O sea, la tiene de punto fijo", recordó.

Qué pasa entre Mauro Icardi y la China Suárez

La ausencia de Mauro Icardi en las últimas imágenes familiares que difundió la China Suárez volvió a despertar especulaciones en torno a la pareja. En un vínculo marcado por la constante exposición pública, cada movimiento en redes sociales se interpreta con lupa, y esta vez no fue diferente.

En sus posteos, la actriz compartió escenas cotidianas junto a sus hijos, transmitiendo un clima de tranquilidad y cercanía. Pero lo que más generó comentarios no fue lo que se mostró, sino lo que brilló por su ausencia: el futbolista, que suele aparecer en ese tipo de publicaciones cuando todo se encuentra en armonía.

El detalle no pasó inadvertido y rápidamente dio lugar a nuevas conjeturas. En paralelo, comenzó a circular una versión que agrega incertidumbre al presente de la pareja: Icardi estaría en Europa definiendo su futuro profesional. Según relató Gustavo Méndez, uno de los destinos que se baraja es Grecia, en medio de conversaciones que podrían marcar su próximo paso en el fútbol; el periodista aseguró que el delantero está concentrado en su carrera y evaluando alternativas fuera del país, entre ellas las de Olympiacos FC y PAOK Salónica.

La falta de Icardi en las publicaciones de la China no solo alimenta rumores sobre su relación, sino que también se entrelaza con su situación deportiva. Esa combinación de factores potencia el misterio que rodea a la pareja. En un vínculo donde cada gesto público parece tener un significado oculto, el silencio y las imágenes incompletas vuelven a dejar flotando la misma incógnita: ¿mera casualidad o indicio de algo más?