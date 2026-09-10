Escandalosa separación de una famosa cantante tras tres décadas: "Discusiones, gritos y..."

Ante las versiones que comenzaron a circular, desde el ciclo se comunicaron con Natalia para conocer su versión sobre la situación. La cantante fue cautelosa al referirse al tema y buscó preservar la intimidad de su familia: " La familia súper bien. Es una cuestión privada. Los chicos están bien que es lo importante".

Quién es Andrés Manini, ex de Natalia Pastorutti

Andrés Manini es el hombre que acompañó a Natalia Pastorutti durante casi tres décadas y con quien formó una familia lejos de los grandes flashes de la exposición mediática. Ambos se conocen desde chicos y crecieron juntos en Arequito, el pueblo santafesino donde finalmente decidieron instalarse y criar a sus hijos.

La historia de amor comenzó en la adolescencia. Cuando tenía 13 años, Natalia ya escribía sobre Andrés en su diario íntimo y, algunos años después, en 1997, iniciaron formalmente una relación. Por entonces, la carrera musical de la hermana de Soledad Pastorutti comenzaba a crecer, pero Manini eligió mantenerse alejado de ese mundo y construir su propio camino.

A diferencia de Natalia y de su cuñada Soledad, Andrés no está vinculado al ambiente artístico. El empresario desarrolló su actividad en el rubro alimenticio y cuenta con distribuidoras en Arequito, donde logró consolidar su perfil profesional dentro de la localidad.

Su vida también estuvo muy ligada al acompañamiento de Natalia y a la crianza de sus hijos. La pareja se casó en 2014 y, dos años después, nació Pascual. En 2021 llegó Salvador, completando una familia que eligió mantener gran parte de su vida privada lejos de la exposición.