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Escandalosa separación de una famosa cantante tras tres décadas: "Discusiones, gritos y..."

Una famosa cantante le puso punto final a la relación con su marido, con quien estaba en pareja desde 1997 y tiene dos hijos. En LAM dieron detalles de lo ocurrido y el conflicto que se generó

10 sept 2026, 21:23
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En LAM (América TV) hablaron de la situación sentimental de la cantante Natalia Pastorutti, hermana de Soledad, y Andrés Manini, quienes están recientemente separados después de varios años juntos. La pareja se conoce desde la adolescencia y construyó una extensa historia de amor que comenzó cuando ambos eran muy jóvenes.

Natalia conoció a Andrés cuando tenía 13 años y, según contó en distintas oportunidades, fue en esa etapa cuando se enamoró de él. Dos años después, en 1997, comenzaron su noviazgo y desde entonces permanecieron juntos durante décadas.

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La pareja dio un paso más en su relación en 2014, cuando decidió casarse. Juntos tuvieron dos hijos, Pascual y Salvador, y mantuvieron su vida familiar principalmente alejada de la exposición mediática.

Pilar Smith aseguró que la situación entre ambos se tensó y que, después de tantos años juntos, estarían atravesando una separación con algunas dificultades. "Se habla de un divorcio conflictivo porque no se están poniendo de acuerdo a una división de bienes", introdujo la periodista, antes de revelar información que habría recibido de vecinos de la familia: " Hablamos con vecinos y dijeron que en el último tiempo se escuchaban discusiones, gritos, peleas".

Ante las versiones que comenzaron a circular, desde el ciclo se comunicaron con Natalia para conocer su versión sobre la situación. La cantante fue cautelosa al referirse al tema y buscó preservar la intimidad de su familia: " La familia súper bien. Es una cuestión privada. Los chicos están bien que es lo importante".

Quién es Andrés Manini, ex de Natalia Pastorutti

Andrés Manini es el hombre que acompañó a Natalia Pastorutti durante casi tres décadas y con quien formó una familia lejos de los grandes flashes de la exposición mediática. Ambos se conocen desde chicos y crecieron juntos en Arequito, el pueblo santafesino donde finalmente decidieron instalarse y criar a sus hijos.

La historia de amor comenzó en la adolescencia. Cuando tenía 13 años, Natalia ya escribía sobre Andrés en su diario íntimo y, algunos años después, en 1997, iniciaron formalmente una relación. Por entonces, la carrera musical de la hermana de Soledad Pastorutti comenzaba a crecer, pero Manini eligió mantenerse alejado de ese mundo y construir su propio camino.

A diferencia de Natalia y de su cuñada Soledad, Andrés no está vinculado al ambiente artístico. El empresario desarrolló su actividad en el rubro alimenticio y cuenta con distribuidoras en Arequito, donde logró consolidar su perfil profesional dentro de la localidad.

Su vida también estuvo muy ligada al acompañamiento de Natalia y a la crianza de sus hijos. La pareja se casó en 2014 y, dos años después, nació Pascual. En 2021 llegó Salvador, completando una familia que eligió mantener gran parte de su vida privada lejos de la exposición.

     

 

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