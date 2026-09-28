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Una jueza de EE.UU. autorizó embargos a Aerolíneas Argentinas por un fondo buitre

Es una consecuencia de los planteos en la Justicia de los Estados Unidos hechos por fondos buitre tras la expropiación de la compañía en 2008. La jueza interviene tras un fallo desfavorable para el país en un reclamo ante el CIADI, una institución del Banco Mundial.

Autorizan embargos contra Aerolíneas Argentinas en la justicia de los Estados Unidos. (foto: Aerolíneas Argentinas)

Autorizan embargos contra Aerolíneas Argentinas en la justicia de los Estados Unidos. (foto: Aerolíneas Argentinas)

La Justicia de Estados Unidos habilitó al fondo de inversión Titan Consortium a iniciar pedidos de embargo sobre activos argentinos en ese país, en el marco del reclamo originado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La medida abre una nueva instancia en un litigio que comenzó tras la estatización de la compañía y que actualmente representa una deuda cercana a los USD391 millones, más intereses.

Leé también La Justicia de EE.UU. confirmó que la Argentina deberá pagar USD 390,9 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas
La Justicia estadounidense falló en contra del Estado argentino. (Foto: archivo).

La decisión fue tomada por la jueza Jia Cobb, del Distrito de Columbia, mediante una resolución fechada el 25 de septiembre. La magistrada consideró que transcurrió un período razonable desde la sentencia que reconoció el reclamo sin que la Argentina avanzara en el cumplimiento de la obligación. A partir de este lunes 28 de septiembre, Titan Consortium quedó habilitado para presentar solicitudes de embargo.

Jia Cobb, la jueza de Washington, distrito de Columbia, autorizó embargos contra Aerolíneas Argentinas por un juicio iniciado cuando la compañía volvió a manos estatales. (Foto: Gentileza El Financiero)

Jia Cobb, la jueza de Washington, distrito de Columbia, autorizó embargos contra Aerolíneas Argentinas por un juicio iniciado cuando la compañía volvió a manos estatales. (Foto: Gentileza El Financiero)

El fallo, sin embargo, no significa que un activo argentino haya sido embargado de manera inmediata. El fondo deberá identificar bienes que puedan ser alcanzados por la legislación estadounidense y obtener las autorizaciones judiciales correspondientes. Las causas vinculadas al reclamo están registradas en Washington y Nueva York.

El origen del conflicto se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, que pertenecían al grupo español Marsans. En 2017, el CIADI condenó al Estado argentino a pagar USD321 millones más intereses. Tras distintas instancias judiciales, la Justicia estadounidense reconoció el laudo y estableció un monto ejecutable de USD390,9 millones.

Ahora, el Gobierno analiza las herramientas jurídicas disponibles mientras el litigio entra en una etapa que podría derivar en nuevos pedidos de ejecución sobre bienes argentinos en Estados Unidos.

La resolución de la jueza contra Aerolíneas Argentinas. (Foto: Cuenta de X de Maril)

La resolución de la jueza contra Aerolíneas Argentinas. (Foto: Cuenta de X de Maril)

Autorizan embargos contra Aerolíneas Argentinas

La jueza de Washington, Jia Cobb determinó que pasado un tiempo prudencial desde la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) y no hizo ningún esfuerzo o contacto por ofrecer una reparación a los tenedores de los papeles del reclamo, el fondo buitre Titan consortium, en un caso que tiene puntos de contacto con lo que sucedió con YPF hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos jugó un papel importante a favor del gobierno argentino.

La disputa se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que entonces estaban controladas por el grupo español Marsans.

La empresa inició un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores. En 2017, el tribunal arbitral falló a favor de Marsans y fijó una compensación de USD320 millones, más intereses, que al día de hoy son 391millones de dólares.

Qué es Titan Consortium

En este punto, la situación tiene puntos de contactos con lo que pasó con YPF. Los propietarios de la compañía no aceptaron lo que sucedió durante la reestatización. Por lo que el grupo Marsans recurrió al CIADI. Pero más tarde, esos derechos del juicio pasaron primero al fondo Burford Capital - uno de los fondos buitre que ha litigado siempre contra la Argentina y luego fueron adquiridos por Titan Consortium.

Si se toma el monto actual del reclamo - 391 millones de dólares - no es un monto tan significativo como los 16.000 millones de dólares que en su momento evaluaba la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para la causa YPF, en la que también autorizó embargos que luego quedaron sin efecto.

Lo que iguala a ambas juezas es que en su resolución para autorizar embargos señalan que producido un fallo desfavorable para la Argentina, los diferentes gobiernos no hicieron ninguna propuesta para pagar ese monto.

En una parte de su resolución, la jueza Cobb dice: “Han transcurrido veintiún meses desde que este Tribunal dictó sentencia contra la Argentina. Al Tribunal le consta que, durante ese período, la Argentina no ha realizado ningún esfuerzo significativo para satisfacer la sentencia, que continúa pendiente de pago. Y los argumentos de la Argentina en oposición a la solicitud de Titan de obtener medidas en virtud del artículo § 1610(c) no resultan atendibles. En consecuencia, el Tribunal considera que ha transcurrido un ‘período razonable de tiempo desde el dictado de la sentencia'...".

El presupuesto que se estudia en el Congreso Nacional en estos momentos, considera una partida de dinero para cancelar esa deuda.

En pocas palabras

  • Embargo judicial: Una jueza de EE.UU. autorizó embargos sobre activos argentinos por una deuda de USD 391 millones.
  • Origen del conflicto: La deuda se origina en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
  • Próximos pasos: El fondo deberá identificar y solicitar judicialmente bienes argentinos para embargar en Estados Unidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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