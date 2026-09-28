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La reveladora reflexión de Tini Stoessel tras compartir escenario con Lali Espósito: "Hay cosas que suceden..."

Tini Stoessel recordó el esperado encuentro con Lali en River y compartió una profunda reflexión sobre todo lo que significó para ella vivir ese momento juntas.

28 sept 2026, 00:30
TINI STOESSEL Y LALI ESPÓSITO
TINI STOESSEL Y LALI ESPÓSITO

Después de una noche que quedará marcada en la historia del pop argentino, Tini Stoessel se volcó a las redes sociales para compartir un recuerdo de lo que fue su participación en el show de Lali Espósito en River. La cantante publicó una serie de imágenes que recorren distintos momentos del encuentro, desde los ensayos hasta la presentación frente a miles de personas, y acompañó las postales con una profunda reflexión.

El esperado encuentro entre ambas ocurrió el sábado por la noche, cuando Tini apareció como invitada en el tercer show de Lali en el estadio Monumental. Juntas interpretaron “Like a Virgin”, de Madonna, vestidas de novia, y luego compartieron “1Amor” junto a Marilina Bertoldi. El cierre de la presentación tuvo además un momento inesperado: las tres protagonizaron un beso sobre el escenario, en una referencia a la recordada actuación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

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Ya con la emoción de la noche a flor de piel, Tini eligió recordar el camino que recorrió junto a Lali hasta llegar a ese momento. “‘Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos’”, comenzó escribiendo Tini en alusión a las palabras de Lali durante el show.

“Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, expresó en otro tramo de su publicación, antes de referirse especialmente al proceso que compartieron durante la preparación del espectáculo. “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”, escribió.

La cantante también puso en palabras el significado que tuvo para ella haber compartido ese escenario con Lali. “Lo que vivimos anoche tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”, aseguró.

Lejos de quedarse únicamente con la espectacularidad de la presentación, Tini destacó además el gesto de su colega y el vínculo que construyeron durante este proceso. “Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”, cerró.

Pero Lali no fue la única destinataria de sus palabras. Tini también quiso dedicarle un mensaje a Bertoldi, quien se sumó a la presentación con su guitarra y fue protagonista junto a ellas del cierre de la performance. “¡¡Dios mío, qué bestia!! Un honor haberte conocido, qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”, cerró.

Cómo fue el beso de Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi que encendió el escenario de River

La presencia de Lali Espósito y Tini Stoessel en un mismo show se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana. Por primera vez, las artistas compartieron escenario, unieron sus voces frente a miles de personas y desataron la euforia del público que colmó el estadio de River Plate.

Durante la noche del sábado, las cantantes sorprendieron con una versión de Like a Virgin, el emblemático tema de Madonna. Sin embargo, lo que terminó llevándose toda la atención fue el cierre de la puesta en escena, que incluyó una inesperada secuencia coreográfica coronada por un apasionado beso con la participación especial de Marilina Bertoldi.

La performance funcionó además como un guiño a uno de los momentos más recordados de la cultura pop. De esa manera rememoraron una recordada presentación de la reina del pop con Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards en 2003. Marilina besó primero a Tini y después a Lali generando una gran ovación de todos los presentes. Otro detalle que captó las miradas fue el look elegido por las protagonistas del número, ya que ambas aparecieron vestidas como novias.

El simbolismo de esa imagen no pasó desapercibido para los fanáticos, que también lo vincularon con la actualidad sentimental de las artistas. Así palpitaron las dos también lo que serán los próximos pasos que darán en la realidad junto a sus respectativas parejas: Pedro Rosemblat por el lado de Lali, y el futbolista Rodrigo De Paul, novio de Tini.

Como era de esperarse, la participación de Tini tuvo una enorme repercusión en redes sociales, donde las imágenes y videos del momento se volvieron virales en cuestión de minutos. En las redes sociales tuvo una enorme repercusión la aparición de Tini Stossel en el último show de Lali en River en el marco de su gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama tras tres presentaciones sold out ante 80 mil personas en cada función.

     

 

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