Juana Repetto rompió el silencio sobre su pelea con Nicolás Repetto por la foto de su bebé
Juana Repetto habló sin filtros sobre el conflicto que la involucró con su papá, Nicolás Repetto, tras la publicación de una imagen de su hijo recién nacido. Qué dijo la actriz.
22 feb 2026, 19:30
Juana Repetto contó la verdad sobre su pelea con Nicolás Repetto tras publicar la foto de su bebé
Mientras transita los primeros días con su hijo Timoteo y se recupera de la cesárea, Juana Repetto decidió salir a aclarar un tema que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas: la supuesta pelea con su padre,Nicolás Repetto, por una foto del bebé.
Muy activa en Instagram desde el nacimiento, Juana explicó qué ocurrió realmente después de que su papá publicara, y eliminara a los pocos segundos, una imagen en la que se veía el rostro del recién nacido. La actriz todavía no había mostrado públicamente a su hijo y el gesto del abuelo generó versiones de enojo y tensión familiar.
Lejos de alimentar el escándalo, fue contundente: “Inventaron la guerra familiar con mi papá porque el pobre subió emocionadísimo una foto de cuando nos dieron el alta y enseguida Flor (Raggi) le dijo ‘mirá que Juana no subió nada’ y él la bajó”, contó en sus historias, revelando que todo se trató de un malentendido.
En ese mismo descargo, detalló que su papá se comunicó inmediatamente con ella para disculparse: “Mi papá me escribió y me dijo ‘perdón, yo subí una foto pensando que ya lo habías presentado’ y yo le dije que ya está, que no pasa nada, que se olvide”.
También mencionó el rol de Florencia Raggi, pareja del conductor, quien quedó involuntariamente en el centro de la historia. Juana explicó que Raggi fue quien advirtió la situación y que no hubo ningún conflicto real. Incluso bromeó con la versión mediática: “Papá está en Uruguay y viene la semana que viene. Ahora vino Flor por laburo y apenas llegó vino a conocer al bebé, porque es la abuela, es familia, y ahora es la guerra entre mi papá y Flor porque ella tomó postura conmigo. Nunca pasó nada”.
Molesta por cómo se construyó la noticia, la actriz apuntó contra ciertos enfoques periodísticos: “A veces inventan cosas o sacan cosas de contexto, pero que tienen una raíz de alguna storie hablando de un tema y de eso ponen una foto en donde sacan de contexto lo que yo digo y ponen un título que me haga quedar de la manera más polémica posible para que todos comenten”.
Y cerró con una reflexión que dejó en claro su fastidio: “Lo que pasó con papá no tuvo ninguna razón de ser, ya fue el invento por inventar”.
Finalmente, confesó la incomodidad que le genera tener que aclarar situaciones que, según ella, nunca existieron: “No quiero salir a aclarar estas cosas porque le doy mayor entidad a algo que es un invento, pero a veces pienso hasta donde no aclarar”.
¿Cuál fue la sorpresa que prepararon los hijos de Juana Repetto para recibir a Timoteo?
Después del nacimiento de Timoteo, ocurrido el 12 de febrero, Juana Repetto comenzó a transitar sus primeros días como mamá de tres y decidió compartir con sus seguidores cómo fue el tan esperado regreso a su casa tras la cesárea. Como acostumbra en redes sociales, mostró cada momento con naturalidad, emoción y mucho humor.
Desde sus historias de Instagram, la actriz anunció que ya estaba nuevamente en su hogar y que de a poco iba a ir contando todo lo que vivió en estas horas tan intensas. “Hola Shuanis! Ya en casita, de a poco les voy a ir contando todo”, escribió, feliz por reencontrarse con su rutina y su familia.
En medio de esta nueva etapa, Juana también reveló que se dio un pequeño lujo: recibió en su casa a una reconocida neonatóloga para controlar al recién nacido. Con su característico tono relajado, lo contó así: “La uno is in the house. Dándonos algunos lujitos con el tercero, la mejor neonatóloga del mundo en casa”, dejando en claro la tranquilidad que le generó esa visita.
Pero uno de los momentos más emotivos llegó con la sorpresa que prepararon sus hijos mayores. Toribio y Belisario decoraron la entrada del hogar con carteles hechos por ellos mismos para darle la bienvenida a su hermanito. “Hola Timo; bienvenido Timo”, se podía leer en los mensajes que enternecieron a Juana, quien no dudó en compartirlos con orgullo.
Ya todos juntos bajo el mismo techo, la actriz mostró cómo fue la primera noche en familia con una imagen de la cena y una frase que resumió su felicidad: “Home sweet home. Primera noche... Muy buena”.
Así, entre mimos, emoción y detalles que tocaron el corazón de sus seguidores, Juana Repetto empezó a vivir esta nueva etapa con el amor de sus hijos como protagonista absoluto.