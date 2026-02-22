Juana Repetto rompió el silencio sobre su pelea con Nicolás Repetto por la foto de su bebé

También mencionó el rol de Florencia Raggi, pareja del conductor, quien quedó involuntariamente en el centro de la historia. Juana explicó que Raggi fue quien advirtió la situación y que no hubo ningún conflicto real. Incluso bromeó con la versión mediática: “Papá está en Uruguay y viene la semana que viene. Ahora vino Flor por laburo y apenas llegó vino a conocer al bebé, porque es la abuela, es familia, y ahora es la guerra entre mi papá y Flor porque ella tomó postura conmigo. Nunca pasó nada”.

Molesta por cómo se construyó la noticia, la actriz apuntó contra ciertos enfoques periodísticos: “A veces inventan cosas o sacan cosas de contexto, pero que tienen una raíz de alguna storie hablando de un tema y de eso ponen una foto en donde sacan de contexto lo que yo digo y ponen un título que me haga quedar de la manera más polémica posible para que todos comenten”.

Y cerró con una reflexión que dejó en claro su fastidio: “Lo que pasó con papá no tuvo ninguna razón de ser, ya fue el invento por inventar”.

Finalmente, confesó la incomodidad que le genera tener que aclarar situaciones que, según ella, nunca existieron: “No quiero salir a aclarar estas cosas porque le doy mayor entidad a algo que es un invento, pero a veces pienso hasta donde no aclarar”.

¿Cuál fue la sorpresa que prepararon los hijos de Juana Repetto para recibir a Timoteo?

Después del nacimiento de Timoteo, ocurrido el 12 de febrero, Juana Repetto comenzó a transitar sus primeros días como mamá de tres y decidió compartir con sus seguidores cómo fue el tan esperado regreso a su casa tras la cesárea. Como acostumbra en redes sociales, mostró cada momento con naturalidad, emoción y mucho humor.

Desde sus historias de Instagram, la actriz anunció que ya estaba nuevamente en su hogar y que de a poco iba a ir contando todo lo que vivió en estas horas tan intensas. “Hola Shuanis! Ya en casita, de a poco les voy a ir contando todo”, escribió, feliz por reencontrarse con su rutina y su familia.

En medio de esta nueva etapa, Juana también reveló que se dio un pequeño lujo: recibió en su casa a una reconocida neonatóloga para controlar al recién nacido. Con su característico tono relajado, lo contó así: “La uno is in the house. Dándonos algunos lujitos con el tercero, la mejor neonatóloga del mundo en casa”, dejando en claro la tranquilidad que le generó esa visita.

juana repetto regreso a casa tras el nacimiento de timoteo

Pero uno de los momentos más emotivos llegó con la sorpresa que prepararon sus hijos mayores. Toribio y Belisario decoraron la entrada del hogar con carteles hechos por ellos mismos para darle la bienvenida a su hermanito. “Hola Timo; bienvenido Timo”, se podía leer en los mensajes que enternecieron a Juana, quien no dudó en compartirlos con orgullo.

Ya todos juntos bajo el mismo techo, la actriz mostró cómo fue la primera noche en familia con una imagen de la cena y una frase que resumió su felicidad: “Home sweet home. Primera noche... Muy buena”.

Así, entre mimos, emoción y detalles que tocaron el corazón de sus seguidores, Juana Repetto empezó a vivir esta nueva etapa con el amor de sus hijos como protagonista absoluto.