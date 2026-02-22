La explosiva frase de Marcela Tauro que anticiparía el ingreso de una mega figura a Gran Hermano 2026

Ante la consulta, el conductor respondió con total hermetismo: “Para mí sí y puede ser, qué sé yo… Hay muchos nombres, como te decía, que se han barajado, pero nada, yo no puedo decir nada”.

Pero la periodista no se guardó el dato más explosivo y sumó: “Andrea del Boca, que para mí va a estar en la casa, no la llamaron, llamó ella”. Y cerró con una revelación que alimentó aún más el misterio: “A mí me dicen que fue una persona que llamó directamente a Santiago del Moro y le dijo: ‘Santi, quiero entrar a la casa’”.

Por ahora no hay confirmaciones oficiales, pero los rumores ya corren fuerte y prometen una edición de Gran Hermano con giros inesperados desde el primer día.

¿Qué había dicho Santiago del Moro sobre la participación de famosos en Gran Hermano Generación Dorada?

En medio de los rumores que volvieron a sacudir a Gran Hermano (Telefe), resurgieron declaraciones contundentes que Santiago del Moro había hecho a principios de febrero, cuando buscó bajar de un plumazo cualquier versión sobre la participación de celebridades en esta nueva edición.

Durante el evento de prensa del programa, en el que estuvo presente Primicias Ya, el conductor fue directo y sin rodeos: “No habrá famosos”, afirmó en primer lugar, marcando una postura totalmente opuesta a lo que, semanas después, dejó entrever en una charla televisiva.

Ante las especulaciones que ya circulaban con fuerza en ese momento, Del Moro remarcó que la producción no había salido a buscar figuras conocidas para sumarlas al reality y defendió con firmeza el espíritu original del formato.

“No hay nada que me moleste más. Lo siento como un insulto al formato. Acá, los que entran, van a jugar”, lanzó con contundencia al descartar cualquier versión VIP.

Luego profundizó sobre qué tipo de participantes buscan para esta temporada y volvió a diferenciar a Gran Hermano de otros realities: “No es Gran Hermano famosos, ni Gran Hermano Vip ni La Casa de los Famosos. Digo esto porque en algún momento se especuló con quién va a entrar. No buscamos famosos. Es más, te cuento entre las muchas intimidades del programa que no se ha llamado a más de 10 o 15 personas para que vengan a una charla o a un posible cásting”, reveló.

En esa misma línea, dejó en claro que el reality no está pensado para figuras que solo quieran mostrarse un tiempo en pantalla: “No salimos a buscar famosos porque Gran Hermano no es un reality más al que vos vas a cocinar o a bailar, o a hacer algún tipo de estrés y después te volvés a tu casa. La gente que entra a Gran Hermano tiene que tener ganas de jugar este juego. Si no, es imposible”, explicó.

Además de hablar del casting, Del Moro adelantó cambios importantes en la dinámica del juego. Una de las novedades será la llamada “Placa Planta”, una herramienta que permitirá a la producción activar nominaciones especiales para que el público elimine a quienes no se involucren en la competencia.

También continuará la “puerta giratoria”, un recurso que ya se utilizó en la edición anterior para acelerar salidas.

“Queremos que en esta competencia, la gente que entre sepa dónde está y que jueguen”, advirtió sobre el nivel de exigencia que tendrá el reality.

En cuanto a la casa, se anticiparon reformas importantes: una pileta con estilo playero, otra cubierta en etapa final de obra y cambios en dormitorios y espacios comunes, cuyos detalles se conocerán recién en el estreno.