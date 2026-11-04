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El Gobierno retiró la ley de competitividad financiera del Congreso tras la polémica por los Cedears

La iniciativa había ingresado a Diputados el martes, pero recibió cuestionamientos por un artículo que eliminaba beneficios fiscales para determinadas operaciones con certificados de inversión.

El Gobierno retiró la ley de Competitividad Financiera del Congreso y revisará los cambios sobre los Cedears. (Foto: archivo).

El Gobierno retiró la ley de Competitividad Financiera del Congreso y revisará los cambios sobre los Cedears. (Foto: archivo).
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La iniciativa planteaba una reforma amplia del sistema financiero argentino, con modificaciones en las normas que regulan el crédito, las garantías y el mercado de capitales. Sin embargo, la discusión se concentró en el apartado que establecía el fin de una exención del Impuesto a las Ganancias para ciertas operaciones con CEDEARs, instrumentos que permiten invertir en activos del exterior desde el mercado local.

El Gobierno nacional retiró de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional retiró de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. (Foto: archivo)

El proyecto original estaba compuesto por 240 artículos y contemplaba cambios en más de 20 leyes y decretos. Entre sus principales propuestas figuraban la incorporación de la tokenización de activos al marco normativo, la posibilidad de utilizar activos digitales como respaldo para obtener créditos y la actualización de los regímenes de pagarés, cheques y warrants.

También incluía modificaciones para facilitar las operaciones en el mercado de capitales y la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías. Según los fundamentos presentados por el Ejecutivo, la reforma apuntaba a ampliar las alternativas de financiamiento, reducir los costos de las transacciones y adecuar las normas a las nuevas herramientas de la economía digital.

La discusión sobre el tratamiento impositivo de los CEDEARs

El punto que generó polémica establecía que los CEDEARs comprados desde el 31 de octubre de 2026 dejarían de estar alcanzados por la exención del Impuesto a las Ganancias cuando se negociaran en mercados autorizados. De esa manera, las utilidades obtenidas por su compraventa pasarían a tributar una alícuota del 15%.

La posibilidad de modificar ese beneficio provocó críticas de distintos referentes del sector financiero. Advirtieron que el cambio podía perjudicar a pequeños y medianos ahorristas que utilizan estos certificados para invertir en empresas internacionales sin operar directamente en mercados extranjeros. Además, señalaron que son una alternativa para diversificar las inversiones y resguardar el capital frente a las fluctuaciones del tipo de cambio.

La explicación de Economía y el retiro del proyecto

Desde el Ministerio de Economía afirmaron que la disposición cuestionada había sido incluida por equivocación y que correspondía a una versión anterior del texto. Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, coincidió con esa explicación y definió el apartado como un “borrador viejo”. También confirmó que el artículo sería eliminado.

Sin embargo, el cambio tributario no aparecía únicamente en el articulado, sino también en los fundamentos de la propuesta. En ese apartado, el Gobierno justificaba la eliminación de la exención con el argumento de equiparar las condiciones impositivas entre quienes compran activos extranjeros de manera directa y quienes acceden a ellos mediante certificados negociados en el mercado argentino.

Ante las dudas sobre el alcance de la modificación, el Ejecutivo resolvió retirar el proyecto de Diputados para revisar su contenido. La intención oficial es corregir la iniciativa antes de presentarla nuevamente ante el Congreso.

En pocas palabras

  • Gobierno retiró proyecto: El Gobierno nacional retiró de Diputados la ley de competitividad financiera.
  • Polémica por Cedears: La iniciativa generó objeciones por un artículo que modificaba beneficios fiscales para operaciones con CEDEARs.
  • Revisión en curso: El Ejecutivo retiró el proyecto para corregir el texto tras las críticas recibidas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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