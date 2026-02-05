El Gobierno envió al Congreso el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El avance en Diputados

En Diputados, las autoridades avanzaron con la conformación de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur, por donde deberá pasar el proyecto antes de llegar al recinto. Los bloques tienen plazo hasta este viernes para enviar los nombres de sus representantes, por lo que ambas comisiones quedarían formalmente constituidas la semana próxima.

Los tratados internacionales deben ser aprobados o rechazados en su totalidad por ambas cámaras. En La Libertad Avanza remarcan además que las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas y atravesaron gobiernos de distinto signo político.

Qué dice el acuerdo

El acuerdo prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y una reducción significativa de barreras para el ingreso de bienes industriales y tecnológicos europeos. El Gobierno destaca que el tratado conformará un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de personas y que permitirá ampliar la red de acuerdos comerciales de la Argentina a más del 30% del PBI mundial.

Aunque el Parlamento Europeo no podrá avanzar hasta que se expida el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea tiene la posibilidad de consolidar una implementación provisional del acuerdo sin esperar la ratificación de la Eurocámara.