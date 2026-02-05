Jimena Monteverde dejaría de cocinar para Mirtha Legrand tras un insólito inconveniente
Jimena Monteverde habría quedado en el centro de una interna televisiva que complicaría su continuidad en las cocinas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Hay versiones cruzadas. Qué pasó.
5 feb 2026, 21:40
Jimena Monteverde dejaría de cocinar para Mirtha Legrand tras un grave problema
Según trascendió esta tarde, Jimena Monteverde estaría a punto de ser desvinculada de los programas conducidos por Mirtha Legrand y su nieta, Juana Viale en El Trece.
La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien habló de un delicado momento personal de la cocinera en medio de esta situación laboral. "Ella está mal, hace una semana que no para de llorar", aseguró.
El conflicto tendría que ver con el presente de Monteverde como conductora de La cocina rebelde (El Trece). Hasta ahora, la chef grababa su programa los viernes y luego se trasladaba para cumplir con sus compromisos culinarios en los ciclos de Mirtha y Juana. Sin embargo, el posible pase a emisiones en vivo haría prácticamente imposible sostener ambas obligaciones.
En ese contexto, Martín Salwe en SQP (América TV) lanzó una versión aún más fuerte: "Estaría desvinculada del programa de Mirtha, ya no iría al próximo".
Pero la historia dio un giro minutos después. Majo Martino, en el mismo programa, reveló que se comunicó directamente con la cocinera para conocer su postura. Según contó la panelista, Monteverde negó rotundamente su salida: "Dice que no se va. Firmó por contrato que va a grabar su propio programa y después se va a lo de Mirtha".
Por ahora, Jimena Monteverde continúa ligada a ambos proyectos, aunque la polémica dejó al descubierto la tensión que genera su nuevo rol como conductora. Mientras las versiones siguen cruzándose, la gran incógnita es si podrá sostener el ritmo laboral o si, más temprano que tarde, la mesa más famosa del país sufrirá una importante baja.
Embed
Quién es el marido de Jimena Monteverde y cuántos años le lleva
La reconocida cocinera y figura de la TV Jimena Monteverde mantiene desde hace años una sólida relación con su marido Mariano, un hombre que siempre prefirió mantenerse lejos del mundo mediático, pero que forma parte central de su historia personal.
Lo que más llamó la atención desde el inicio fue la diferencia de edad: él es aproximadamente 15 años mayor que ella. Se conocieron cuando Mariano tenía 33 años y Jimena apenas 18, una etapa en la que comenzó una relación que con el tiempo se transformó en un vínculo estable y duradero.
Dos años después de empezar a salir, decidieron casarse: ella con 20 y él con 35. La propia Jimena contó en varias oportunidades que fue su primer y único novio, y aunque la brecha generacional fue tema de charla en los medios, siempre destacó que el amor y el compañerismo fueron más fuertes que cualquier prejuicio.