Jimena Monteverde dejaría de cocinar para Mirtha Legrand tras un insólito inconveniente

Pero la historia dio un giro minutos después. Majo Martino, en el mismo programa, reveló que se comunicó directamente con la cocinera para conocer su postura. Según contó la panelista, Monteverde negó rotundamente su salida: "Dice que no se va. Firmó por contrato que va a grabar su propio programa y después se va a lo de Mirtha".

Por ahora, Jimena Monteverde continúa ligada a ambos proyectos, aunque la polémica dejó al descubierto la tensión que genera su nuevo rol como conductora. Mientras las versiones siguen cruzándose, la gran incógnita es si podrá sostener el ritmo laboral o si, más temprano que tarde, la mesa más famosa del país sufrirá una importante baja.

Quién es el marido de Jimena Monteverde y cuántos años le lleva

La reconocida cocinera y figura de la TV Jimena Monteverde mantiene desde hace años una sólida relación con su marido Mariano, un hombre que siempre prefirió mantenerse lejos del mundo mediático, pero que forma parte central de su historia personal.

Lo que más llamó la atención desde el inicio fue la diferencia de edad: él es aproximadamente 15 años mayor que ella. Se conocieron cuando Mariano tenía 33 años y Jimena apenas 18, una etapa en la que comenzó una relación que con el tiempo se transformó en un vínculo estable y duradero.

Dos años después de empezar a salir, decidieron casarse: ella con 20 y él con 35. La propia Jimena contó en varias oportunidades que fue su primer y único novio, y aunque la brecha generacional fue tema de charla en los medios, siempre destacó que el amor y el compañerismo fueron más fuertes que cualquier prejuicio.