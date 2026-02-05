Marixa Balli y Esteban Mirol se cruzaron en LAM por los negocios en La Salada y terminó de la peor manera

Tras una serie de declaraciones públicas, Marixa Balli y Esteban Mirol se reencontraron cara a cara en LAM (América TV), y protagonizaron un acalorado enfrentamiento.
Esteban Mirol y Marixa Balli sumaron un nuevo cruce en pleno aire de LAM luego de la fuerte crítica del periodista a la feria de La Salada, donde Cachaca supo tener su puesto de ropa.
El conflicto se originó luego de que el periodista se refiriera públicamente al cierre del local de Marixa en Flores, enmarcándolo dentro de la crisis económica que atraviesa el sector comercial. En ese análisis, Mirol también lanzó duras críticas y realizó un duro análisis político contra la feria de La Salada, en el que salió salpicada la empresaria por su participación en ella.
Este 5 de febrero, en el ciclo que conduce Ángel de Brito, Cachaca le respondió directamente al periodista y, a modo de defensa, aseguró en A la Barbarossa (Telefe) que él la “invitó a salir dos veces y se sintió muy rechazado”. El exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) sintió que careció de análisis lo dicho y por eso lo remarcó en el ciclo que conduce Ángel de Brito.
En primer lugar, Marixa Balli se refirió a los dichos de Esteban Mirol sobre La Salada, y lo que ella sintió que era una falta de respeto: “Si vos me vas a minimizar, criticar y a decir las pelotudeces que dijiste ayer de mi persona, yo no te lo voy a permitir. Tengo los ovarios suficientes para bancármelo. Me banqué tres años de investigación, tengo los ovarios muy grandes. No me interesa el gobierno. No es mi tema”.
“No estoy hablando de vos, estoy hablando de La Salada. Lo que estoy diciendo es que vos estuviste ahí, nada que ver con lo que pasaba ahí”, explicó Mirol. Balli sostuvo su postura y recordó: “Dijiste muchas cosas en las que yo quedé implicada. Muchísimas barbaridades que no voy a repetir. Hice una cadena nacional por lo que dijiste hacia mi persona. Me daba vergüenza”.
En ese momento, Esteban le reprochó que, más allá de la incomodidad y la indignación que manifestó públicamente, nunca respondió con argumentos concretos a sus dichos y que, en cambio, desvió la discusión hacia cuestiones personales.
“Te daba vergüenza, pero fuiste a todos lados y lo único que dijiste es que yo te había invitado a salir. Marixa, quedate defendiendo a La Salada. Organizaciones como el CONICET, la Universidad de San Andrés y Wikipedia, como organización, además de organismos internacionales, dicen la basura que es La Salada, la pobreza que promovió y cuánta gente se hizo rica. El Rey de La Salada está preso. No digo que sea tu amigo. No sabés qué decir”, expresó el periodista, visiblemente molesto e indignado por la situación.
El comentario de la panelista sobre una supuesta invitación personal fue un punto que a Mirol le quedó resonando y decidió volver a marcarlo frente al conductor del ciclo. “Me boludeó diciendo que yo la invité a salir y yo la conocí en MasterChef”, enfatizó.
Pasados unos segundos, el clima estuvo lejos de calmarse y hasta apareció en escena el nombre de Yanina Latorre. “¿Querés que diga lo que hablamos y de quién? De Yanina Latorre”. “¿Cuál es el problema? Yo no tengo nada que ocultar, si tengo que decirle algo se lo digo en la cara”, dijo Marixa. “¿Hablamos o no hablamos?”, interrogó Mirol.
“No me acuerdo, como así tampoco te acordás que me invitaste a salir”, concluyó la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) haciéndose la desentendida.