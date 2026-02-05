Marixa Balli y Esteban Mirol se cruzaron en LAM por los negocios en La Salada y terminó de la peor manera

“No estoy hablando de vos, estoy hablando de La Salada. Lo que estoy diciendo es que vos estuviste ahí, nada que ver con lo que pasaba ahí”, explicó Mirol. Balli sostuvo su postura y recordó: “Dijiste muchas cosas en las que yo quedé implicada. Muchísimas barbaridades que no voy a repetir. Hice una cadena nacional por lo que dijiste hacia mi persona. Me daba vergüenza”.

En ese momento, Esteban le reprochó que, más allá de la incomodidad y la indignación que manifestó públicamente, nunca respondió con argumentos concretos a sus dichos y que, en cambio, desvió la discusión hacia cuestiones personales.

“Te daba vergüenza, pero fuiste a todos lados y lo único que dijiste es que yo te había invitado a salir. Marixa, quedate defendiendo a La Salada. Organizaciones como el CONICET, la Universidad de San Andrés y Wikipedia, como organización, además de organismos internacionales, dicen la basura que es La Salada, la pobreza que promovió y cuánta gente se hizo rica. El Rey de La Salada está preso. No digo que sea tu amigo. No sabés qué decir”, expresó el periodista, visiblemente molesto e indignado por la situación.

El comentario de la panelista sobre una supuesta invitación personal fue un punto que a Mirol le quedó resonando y decidió volver a marcarlo frente al conductor del ciclo. “Me boludeó diciendo que yo la invité a salir y yo la conocí en MasterChef”, enfatizó.

Pasados unos segundos, el clima estuvo lejos de calmarse y hasta apareció en escena el nombre de Yanina Latorre. “¿Querés que diga lo que hablamos y de quién? De Yanina Latorre”. “¿Cuál es el problema? Yo no tengo nada que ocultar, si tengo que decirle algo se lo digo en la cara”, dijo Marixa. “¿Hablamos o no hablamos?”, interrogó Mirol.

“No me acuerdo, como así tampoco te acordás que me invitaste a salir”, concluyó la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) haciéndose la desentendida.