Los mensajes políticos de Milei a 40 años del histórico Juicio a las Juntas Militares

¿Qué significó para Argentina y el mundo el Juicio a las Juntas?

Juicio a Las Juntas, con la presencia de las cúpulas de las tres Fuerzas Armadas encabezadas por el expresidente de facto, Jorge Rafael Videla. Foto Archivo.

En coincidencia con el acto de jura de Presti, se conmemoran este martes los 40 años de la sentencia del tribunal civil que integraron los juristas y que recientemente fue recordado por el film argentino "1985".

Todo comenzó cuando el 15 de diciembre de 1983 el presidente radical, Raúl Alfonsín, firmó el Decreto N.º 158/83 que ordenó someter a juicio sumario a nueve de los diez militares de las tres armas que integraron las Juntas que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

El 22 de abril de 1985 comenzó el Juicio a las Juntas Militares en lo que significó un proceso sin precedentes a nivel internacional, ya que era la primera oportunidad en que un tribunal compuesto por jueces civiles, aplicando el Código Penal de la Nación, juzgaba a las máximas autoridades de un gobierno de facto por los crímenes que se habían cometido, en este caso, entre 1976 y 1983.

Fue llevado a cabo en la Sala de Acuerdos de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, integrada por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D´Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.

El fiscal a cargo de la acusación fue Julio César Strassera, y su adjunto, Luis Moreno Ocampo.

El juicio se extendió por casi ocho meses, se escucharon más de 800 testimonios, y culminó con la histórica sentencia del 9 de diciembre de 1985, donde se condenó a los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese periodo.

El impactante show de los F-16 y la reivindicación de las FF.AA. como eje político de Milei

Milei encabezó el sábado un impactante show aéreo de los aviones ultrasónicos F-16 que sobrevolaron la fábrica militar de Córdoba, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, y que se convirtió en un símbolo político del Gobierno, como muestra de la decisión de reequipar a las Fuerzas Armadas e integrarlas a la relación estratégica con los Estados Unidos, que busca diseñar un nuevo mapa geopolítico en la región.

Fue el acto de despedida de Petri y la presentación de Presti como su sucesor, un militar en ejercicio, con perfil técnico y vasta trayectoria en misiones internacionales.

El jefe del Ejército confirmó la semana pasada en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada que no renunciará a su rango militar y que solo pedirá uso de licencia transitoria para sumarse al Gabinete del Poder Ejecutivo nacional.

En el Gobierno salieron a defender la decisión de Milei de las críticas surgidas desde sectores de la oposición y de organismos de derechos humanos, que denunciaron incompatibilidad legal e institucional de asumir un cargo político sin renunciar al rango militar.

Otros organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se quejaron por vincular al padre de Presti, con un rol activo en la represión ilegal durante la dictadura, en centros clandestinos de detención que habrían funcionado en La Plata.

"Frente a los que se escandalizan, yo estoy orgulloso de que un militar conduzca el @MinDefensa_Ar. Es madurez, es reconciliarnos con nuestra historia. No se puede construir una Defensa seria si algunos olvidan de dónde venimos y quiénes forjaron e hicieron grande a la Argentina.… pic.twitter.com/1L5Yzn8nyK — Luis Petri (@luispetri) December 4, 2025

“Frente a los que se escandalizan, yo estoy orgulloso de que un militar conduzca el Ministerio de Defensa. Es madurez, es reconciliarnos con nuestra historia. No se puede construir una Defensa seria, si algunos olvidan de dónde venimos y quiénes forjaron e hicieron grande a la Argentina. Por eso los mandé al psicólogo, porque cuando les tocó gobernar, entregaron la Defensa a quienes Perón había echado de la plaza. Esa sí fue una afrenta”, dijo Petri.

En la Casa Rosada defienden la decisión de Milei al señalar sus antecedentes técnicos en misiones en el exterior y cooperación militar internacional, en momentos en que la administración libertaria busca reforzar la alianza militar y de defensa estratégica mostrándose como el mejor aliado de EE. UU. e Israel en la región.

En la tarde de ayer encabecé, junto al Ministro @luispetri, la ceremonia de entrega de los nuevos Vehículos de Combate Blindados a Rueda 8x8 "Stryker", que serán destinados al Regimiento de Infantería Mecanizado 6 de la X Brigada Mecanizada del @Ejercito_Arg.

La adquisición de… pic.twitter.com/8VOgpnReBF — TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) December 4, 2025



La adquisición de… pic.twitter.com/8VOgpnReBF — TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) December 4, 2025

Presti llegó con cambios en las cúpulas de las FF.AA.

Antes de asumir como ministro de Defensa, Presti anunció los cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, nombres que definió en consenso con el presidente y el ministro de Defensa saliente.

"El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, aceptó mis propuestas para designar en la conducción de las Fuerzas Armadas al: General de División, Oscar Santiago Zarich como Jefe del Ejército Argentino; Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como Jefe del Estado Mayor Conjunto; Vicealmirante Juan Carlos Roma; y como Jefe de la Armada”, anticipó Presti en su cuenta de la red social X, medida que posteriormente fue confirmada por un comunicado oficial de Presidencia.