El Gobierno espera un gesto de gobernadores aliados para evitar otro veto de Milei

Las provincias se tomarán un tiempo para analizar en profundidad la propuesta, pero podrían aceptarla para terminar la discusión y evitar un eventual nuevo veto presidencial, admitieron fuentes de Balcarce 50 este jueves a A24.com.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de presupuesto de Diputados, intenta frenar los proyectos de la oposición. Foto archivo..avif

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmó este miércoles un dictamen de mayoría y tres de minoría para tratar el reparto de los ATN no utilizados por parte del Gobierno nacional para distribuirlos entre las provincias, de acuerdo a la ley de coparticipación.

De acuerdo a fuentes parlamentarias, de 46 presentes en la Comisión de Presupuesto, 27 firmaron el dictamen, contando los bloques UP, Democracia para Siempre y Encuentro Federal.

Por otro lado, hubo tres dictámenes de minoría (La Libertad Avanza y PRO), el de la Coalición Cívica (con una firma) y uno de la izquierda (También con una firma)

La iniciativa original que habían presentaado los gobernadores y que obtuvo media sanción en el Senado, establecía, por un lado, que los Aportes del Tesoro Nacional -unos 300 millones de dólares, según el Gobierno- deberán distribuirse conforme a los porcentajes fijados por la Ley de Coparticipación y la nación los debe transferir de manera automática diariamente.

Además, señala que “la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

El último artículo invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la propuesta.

El miércoles, después de que la comisión de Presupuesto y Hacienda aprobara los proyectos para repartir de forma automática los ATN y coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles, el Gobierno puso sobre la mesa dos alternativas.

Guillermo Francos encabezó reunión con jefes de bloques de LLA, el PRO y el MID. Foto jefatura de Gabinete, Casa Rosada.jpeg

En la Casa Rosada despegan al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de las actuales negociaciones y confirman que ante la falta de acuerdo, sigue demorada una nueva cumbre con gobernadores.

Según las fuentes consultadas por A24.com, el dictamen lo están trabajando los representantes de LLA en el Congreso, y busca conformar a los gobernadores aliados que apoyen el proyecto presentado por LLA y el PRO en la próxima sesión.

Según figura en uno de los dictámenes de minoría, la contrapropuesta que lleva ahora el Gobierno mantiene la esencia del reclamo de gobernadores pero modifica los montos y las formas en que se realizarán las transferencias de fondos.

“No serán transferencias automáticas diarias del monto total de la recaudación de ATN, sino que se coparticipará solo una parte y será transferida no diariamente, sino a fin de año”, de acuerdo a lo que no se haya utilizado como corresponde según la actual normativa, para asistir a emergencias o catástrofes.

“Lo que no se transfiera, tiene que quedar para emergencias”, sostienen en Casa Rosada.

Cumbre de gobernadores de casi todas las provincias en el CFI. Foto CFI.webp

En el Gobierno confían en que la nueva propuesta del oficialismo con apoyo del PRO, será aceptada en los próximos días por algunos gobernadores y eso ayudará a romper la consolidación de un bloque opositor al gobierno en todas las provincias, como el que había dado luz a los proyectos que obtuvieron media sanción del senado hace dos semanas.

El dictamen propuesto por el Gobierno con otra forma de reparto del dinero en disputa, con el objetivo de finalizar el conflicto, ya tuvo el apoyo en comisión de Presupuesto, de los representantes del PRO y algunos diputados provinciales (el mendocino Lisandro Nieri y la sanjuanina Nancy Picón), sumando unas 15 firmas.

De esa forma, consiguió el dictamen en minoría, establece que los ATN no distribuidos durante el período fiscal se pagarán a las provincias “de forma mensual” una vez terminado el ejercicio.

En cuanto a los ingresos por los combustibles, la iniciativa de la Casa Rosada plantea que se repartirían en un 32% para el Tesoro Nacional, 40% para las provincias y 28% para el Sistema Único de Seguridad.

En este caso, lo que se modificó fueron los porcentajes, ya que en el proyecto original los mismos eran del 14,29%, el 57,02% y el 28,69%, respectivamente, eliminando varios fondos fiduciarios.