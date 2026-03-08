Ataque de Irán en Medio Oriente: reportan explosiones en Tel Aviv y Abu Dabi

En medio del ataque, el portavoz militar israelí, Nadav Shoshani, aseguró que la capacidad ofensiva iraní comenzó a debilitarse. “El poder de fuego de Irán ha disminuido drásticamente en toda la región, no sólo contra Israel”, señaló durante una conferencia de prensa.

guerra dia 6

Ataques también en Emiratos Árabes Unidos

En paralelo, explosiones fueron reportadas el domingo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, según informaron testigos citados por agencias internacionales.

Los ataques forman parte de la ofensiva lanzada por Teherán contra aliados de Estados Unidos en la región, un conflicto que ya lleva más de una semana de bombardeos, misiles y drones dirigidos contra distintos objetivos.

Tanto Abu Dabi como Dubái han enfrentado ataques regulares desde que comenzó la represalia iraní, tras la guerra aérea que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán.

Coordinación entre Israel y Emiratos

En medio de la escalada, Emiratos Árabes Unidos realizó por primera vez un ataque directo contra Irán, impactando una planta desalinizadora en lo que fuentes israelíes describieron como una advertencia estratégica a Teherán.

En paralelo, se confirmó un contacto directo entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con el objetivo de coordinar respuestas frente a la ofensiva iraní.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos declaró el estado de alerta máxima y aseguró que el país está preparado para responder con firmeza para garantizar su soberanía y estabilidad frente a los ataques.