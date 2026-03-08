El Gobierno evacuó a 248 argentinos de Emiratos Árabes Unidos en medio del conflicto

“De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por Cancillería, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos”, señaló el canciller.

El funcionario agregó que hay nuevos vuelos previstos para los próximos días, por lo que el operativo de repatriación continuará hasta que todos los argentinos que deseen regresar puedan hacerlo.

Cómo fueron los vuelos de evacuación

El viernes, la Cancillería había informado que se coordinaron dos vuelos de la aerolínea Emirates con salida desde Dubái.

Las operaciones están programadas para el domingo 8 y el lunes 9 de marzo, con una escala técnica en Río de Janeiro antes de arribar a Buenos Aires.

El operativo contó con la participación de la Embajada argentina y el Consulado en Dubái y Sharjah, además del apoyo del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y del embajador Jorge Arambarri.

Las autoridades realizaron gestiones directas tanto ante el gobierno emiratí como ante la aerolínea para obtener cupos en los vuelos disponibles, que se encuentran limitados por el cierre parcial del espacio aéreo y la fuerte demanda generada por el conflicto.

Operativo aún en marcha

Mientras continúan las negociaciones para ampliar las opciones de traslado, la Cancillería aseguró que seguirá trabajando con los argentinos que permanecen en distintos países de la región para facilitar su regreso.

El objetivo, señalaron desde el Gobierno, es garantizar que todos los ciudadanos que lo necesiten puedan volver a la Argentina de manera segura y en el menor tiempo posible, en medio de un escenario internacional cada vez más complejo.