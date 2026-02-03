Javier Milei recibió a Luciano Benavides en Casa Rosada tras su histórico triunfo en el Dakar 2026

La recepción en Casa Rosada representó un reconocimiento oficial del Estado nacional a un logro deportivo de alcance internacional. La consagración de Benavides no solo puso nuevamente a la Argentina en la cima del Rally Dakar, sino que también destacó el esfuerzo, la constancia y la trayectoria de un deportista que compite desde hace casi una década en una de las pruebas más duras del automovilismo mundial.

El encuentro con el Presidente se dio luego de que el piloto fuera recibido en su provincia natal, Salta, y participara de distintos actos y homenajes. De esta manera, la audiencia en la sede del Gobierno nacional funcionó como un cierre simbólico de esa etapa de reconocimiento institucional tras la obtención del título.

Cómo fue el camino de Luciano Benavides hasta el título del Dakar 2026

La edición 2026 del Rally Dakar quedó marcada por una de las definiciones más ajustadas de la historia de la competencia. El campeonato se resolvió por apenas dos segundos, una diferencia mínima que reflejó el nivel de exigencia y paridad que caracterizó a la prueba disputada en Arabia Saudita.

image

Luciano Benavides ganó el Dakar 2026 tras una infartante definición. (ASO)

Tras su regreso a la Argentina, Benavides encabezó una conferencia de prensa en las instalaciones de Grupo Simpa, representante oficial de KTM en el país, donde repasó su consagración. Allí, el piloto destacó la dureza del recorrido y la importancia del trabajo en equipo para sostener el rendimiento durante toda la competencia.

“Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera durísima, que se definió hasta el último kilómetro. Ganar el Dakar por apenas dos segundos es algo increíble y habla de lo exigente que es esta competencia”, expresó el campeón, quien también remarcó el orgullo de representar a la Argentina en lo más alto del rally mundial.

La reunión con Javier Milei selló una jornada especial para el motociclismo argentino y puso en valor un logro que ya forma parte de la historia grande del deporte nacional.