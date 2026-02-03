Javier Milei recibió a Luciano Benavides en Casa Rosada tras su histórico triunfo en el Dakar 2026
El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con Luciano Benavides, reciente campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, y destacó uno de los logros más importantes del deporte motor argentino.
Foto: Presidencia
El presidente Javier Milei recibió este martes al mediodía en la Casa Rosada a Luciano Benavides, flamante campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos. El piloto salteño, de 30 años, estuvo acompañado por su hermano Kevin Benavides, una de las máximas referencias del motociclismo argentino, en una audiencia que funcionó como reconocimiento institucional a una consagración histórica lograda en Arabia Saudita.
El encuentro se llevó a cabo según lo previsto en la agenda oficial del Poder Ejecutivo y se inscribió dentro de una serie de homenajes que Benavides viene recibiendo tras su regreso al país. La victoria en el Dakar 2026 marcó uno de los hitos más destacados del deporte motor argentino en la última década, tanto por la magnitud de la competencia como por la forma en que se definió el título.
Luciano Benavides se consagró campeón luego de una competencia extremadamente exigente, que mantuvo la definición abierta hasta el último tramo del recorrido. En su novena participación en el Dakar, el piloto logró imponerse por una diferencia mínima, consolidando una actuación sobresaliente que lo llevó a lo más alto del podio mundial y le permitió obtener su primer Touareg dorado a bordo de una KTM 450 Rally Factory.
La recepción en Casa Rosada representó un reconocimiento oficial del Estado nacional a un logro deportivo de alcance internacional. La consagración de Benavides no solo puso nuevamente a la Argentina en la cima del Rally Dakar, sino que también destacó el esfuerzo, la constancia y la trayectoria de un deportista que compite desde hace casi una década en una de las pruebas más duras del automovilismo mundial.
El encuentro con el Presidente se dio luego de que el piloto fuera recibido en su provincia natal, Salta, y participara de distintos actos y homenajes. De esta manera, la audiencia en la sede del Gobierno nacional funcionó como un cierre simbólico de esa etapa de reconocimiento institucional tras la obtención del título.
Cómo fue el camino de Luciano Benavides hasta el título del Dakar 2026
La edición 2026 del Rally Dakar quedó marcada por una de las definiciones más ajustadas de la historia de la competencia. El campeonato se resolvió por apenas dos segundos, una diferencia mínima que reflejó el nivel de exigencia y paridad que caracterizó a la prueba disputada en Arabia Saudita.
Luciano Benavides ganó el Dakar 2026 tras una infartante definición. (ASO)
Tras su regreso a la Argentina, Benavides encabezó una conferencia de prensa en las instalaciones de Grupo Simpa, representante oficial de KTM en el país, donde repasó su consagración. Allí, el piloto destacó la dureza del recorrido y la importancia del trabajo en equipo para sostener el rendimiento durante toda la competencia.
“Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera durísima, que se definió hasta el último kilómetro. Ganar el Dakar por apenas dos segundos es algo increíble y habla de lo exigente que es esta competencia”, expresó el campeón, quien también remarcó el orgullo de representar a la Argentina en lo más alto del rally mundial.
La reunión con Javier Milei selló una jornada especial para el motociclismo argentino y puso en valor un logro que ya forma parte de la historia grande del deporte nacional.