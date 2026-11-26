Bullrich, que seguía el debate desde su lugar, no pudo contener la risa y quedó registrada por las cámaras de la transmisión oficial.

Mayans también cuestionó la decisión de suspender las primarias y sostuvo que uno de los objetivos del Gobierno era complicar la definición de las internas del peronismo. “Hacerles quilombo a los peronistas para que resuelvan su interna”, planteó, aunque enseguida aseguró: “Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos”.

La respuesta de Patricia Bullrich a Mayans

La senadora oficialista recogió el guante y respondió en el mismo tono irónico. Le sugirió al legislador formoseño que, si deja su actividad parlamentaria, podría encontrar un lugar en los escenarios de la calle Corrientes. “Aunque ya hace muchos años que está, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un stand up”, le dijo Bullrich.

Luego profundizó la chicana: “Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado”.

La exministra de Seguridad también hizo una referencia al sueldo de un directivo de YPF y a la posibilidad de que Mayans tenga ingresos similares a los de un humorista reconocido. “No creo que ganes como el DP de YPF, pero te va a ir bien. Va a ganar como Francella, va a ganar bien”, remató.

La tensión entre Bullrich y el Gobierno

El intercambio se produjo en medio de las diferencias que Bullrich mantiene con el Gobierno y que se profundizaron en las últimas semanas por el rumbo económico y las expectativas de recuperación.

Días atrás, en una entrevista con Bloomberg, la senadora había advertido que la gestión de Milei no podía limitarse a proyectar una mejora económica para 2028. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, sostuvo, y remarcó que “hay una elección en el medio”.

Consultada sobre una eventual candidatura presidencial o a la vicepresidencia para 2027, Bullrich evitó dar definiciones. “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, respondió.