En declaraciones televisivas, el decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, Carlos Venancio, cuestionó el financiamiento destinado a las universidades públicas y advirtió que está “muy lejos de lo que necesita el presupuesto de funcionamiento de todas las universidades públicas”.

Además, alertó sobre el deterioro de los salarios y la pérdida de profesionales altamente capacitados. “Lo vivimos todo el tiempo en materia salarial, la migración de los cuadros más formados de nuestras facultades que están migrando porque obviamente no les alcanza el dinero para vivir, entonces es inevitable”, señaló.

En relación con el proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno, Venancio sostuvo que contempla un 34% menos de los recursos que necesitan las universidades para garantizar su funcionamiento.