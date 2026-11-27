La reacción fue inmediata: tanto los integrantes del jurado como Wanda Nara y el resto de los participantes quedaron sorprendidos por la letra que eligió cantar. Al advertir el revuelo que había generado, Migliore intentó despegarse de la situación con una particular justificación: "La culpa no es mía, díganle al Pepo".

Qué dijo Pablo Migliore sobre la crisis que generaron los rumores con la China Ansa

Pablo Migliore decidió hablar públicamente sobre las versiones que lo relacionaron sentimentalmente con la China Ansa. Los rumores comenzaron a tomar fuerza luego de que Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, dejara entrever que habría ocurrido un beso entre el exfutbolista y la periodista fuera de las cámaras de MasterChef Celebrity (Telefe).

Frente a la repercusión que alcanzó la información, quien salió rápidamente a dar explicaciones fue la propia Ansa. La comunicadora negó cualquier vínculo amoroso con su compañero y defendió su relación con Diego Mendoza, su marido y padre de sus dos hijos. También contó que él tomó la situación con tranquilidad, que entiende cómo funciona el medio y desmintió que le hubiera pedido abandonar el reality culinario, tal como se había dicho.

En este contexto, Migliore fue entrevistado en SQP (América TV), donde apuntó contra Colosimo por haber difundido un comentario sobre su intimidad sin contar con información certera. El exarquero hizo especial hincapié en el impacto que este tipo de versiones puede tener sobre las personas y las familias involucradas.

"Puede ser que a ella le hayan pasado un chimento, pero, si así fuese, uno se queda mudo. Hay dos familias en juego. ¿Uno tiene que andar diciendo lo que le cuentan? No quiero caerle porque siento que está dando una respuesta a algo que no prendió, o sí, porque seguimos hablando del tema después de tanto tiempo. Pero le falló la fuente", expresó.

Más adelante, el exfutbolista se refirió a la reacción de su pareja, Natalia, cuando tomó conocimiento de las versiones. En ese sentido, contó que la China también había hablado con Wanda Nara para intentar poner en claro lo sucedido y manifestó que podía comprender el malestar que la situación generó en su entorno.

"Cuando pasó esto, Jose (China) me contó que habló con Wanda porque estaba indignada, que Wanda le explicó que la mamá estaba empezando en esto. Estaba con mi señora viéndolo en vivo, me pongo en el lugar de ella y a mí, como pareja, ver que mi mujer está con un compañero de trabajo me hubiese molestado", reconoció.

Por otra parte, Migliore sorprendió al contar que se enteró del revuelo mediático a través de la propia Ansa. Según relató, ella le hizo notar que él parecía no estar afectado por lo que se estaba diciendo, aunque aseguró que nunca consideró necesario salir a justificarse porque estaba tranquilo con su comportamiento.

"Me entero por la China. Ella me veía tan campante y me dice: '¿No te jode, boludo?'. Le digo: 'China, me jodería si fuese cierto y tengo cola de paja'. Tener que andar mintiendo, ocultarme, mentir, eso me jodería, pero cuando uno está tranquilo le chupa un huevo", sostuvo.

Al mismo tiempo, el exjugador reconoció que las versiones no pasaron inadvertidas para sus seres queridos y que generaron enojo, principalmente en Natalia y en las mujeres de su familia. Incluso, explicó que su mamá y sus hermanas manifestaron su indignación, aunque destacó que su preocupación estaba puesta especialmente en cómo podía sentirse su pareja: "A mi señora le debe joder, hinchar los huevos. Mi vieja y mis hermanas están odiadas. No les gusta lo que pasa. Ellas conocen a Natalia y dicen: '¿Por qué con ella?' No me defienden a mi, a ella la defienden".

En otro tramo de la entrevista, le preguntaron si su esposa sentía inseguridad o angustia cada vez que él debía asistir a las grabaciones de MasterChef Celebrity. Ante eso, Migliore explicó que mantienen una comunicación constante y que suelen hablar incluso durante las mañanas, antes de que comience su jornada de trabajo: "Todas las mañanas cuando voy hablo con ella, le pregunto por recetas, por videollamada y estoy con mis compañeros".

Finalmente, Pablo contó cómo fue el primer intercambio que tuvo con la China Ansa después de que estallara la polémica. Según explicó, ambos conversaron sobre lo que estaba ocurriendo, aunque él prefirió mantenerse al margen de las repercusiones y no involucrarse en las aclaraciones públicas: "El primer día lo hablamos. Le pregunté: '¿Qué vas a hacer?'. Y me dice: 'Voy a esperar qué pasa'. Le dije que no quería meterme en esto ni dar explicaciones".