Virginia Gallardo expuso cómo reaccionó su hija al enterarse que iba a ser diputada nacional

Gallardo reveló además un tierno gesto familiar que compartió tras los comicios: antes de dormir, vistió a su hija con un pijama violeta, el color característico de La Libertad Avanza, y publicó una imagen junto a su familia celebrando el resultado electoral.

En otro tramo de la entrevista, la exvedette habló sobre el costo personal de la exposición pública, en un contexto donde fue cuestionada por su pasado artístico y por algunas de sus declaraciones. “Yo crecí con la crítica. Me expuse a la votación popular toda mi vida, desde los reinados en Corrientes hasta la televisión. Por eso voy muy tranquila por la vida. Estoy acostumbrada, pero trato de tomar todo como un aprendizaje”, aseguró.

La diputada electa también se refirió a las “campañas sucias” que, según dijo, intentaron desacreditarla durante el proceso electoral. “Sin querer me favorecieron. Hicieron viral un mensaje muy importante para mí, que tiene que ver con la libertad y con darte la herramienta para que puedas desarrollarte y elegir por decisión propia, sin que te compren el voto ni te estigmaticen”, sostuvo.

Finalmente, reflexionó sobre la situación económica del país y su acompañamiento al proyecto liderado por Javier Milei. “El mensaje es re claro: estamos todos haciendo un esfuerzo terrible. La gente se queja, reclama, pero también entendió que la fiesta había que pagarla. La batalla cultural era entender que así como veníamos no podíamos seguir. El cambio tiene un costo, lamentable y muy triste, pero necesario”, señaló.

Con optimismo, Gallardo cerró su reflexión con una mirada esperanzadora sobre el futuro: “Va a costar, va a llevar un tiempito más, pero si Dios quiere vamos a ver la luz al final del túnel. Todos somos conscientes de lo que hay que cambiar y de que la Argentina puede salir adelante”.

¿Cuál fue el resultado electoral en Corrientes, donde compitió Virginia Gallardo?

En agosto, Virginia Gallardo anunció oficialmente su ingreso a la política como candidata a diputada nacional por su provincia natal, Corrientes, dentro del espacio de La Libertad Avanza.

Su futuro político se definió este domingo 26 de octubre, durante las elecciones legislativas 2025 que se llevaron a cabo en todo el país. Con el 97,38% de las mesas escrutadas, los resultados reflejan una distribución equitativa de las bancas en juego, con las tres principales alianzas obteniendo un diputado nacional cada una.

De acuerdo con los datos oficiales, la alianza Vamos Corrientes se posicionó en primer lugar con el 33,83% de los votos. Muy cerca, La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 32,58%, mientras que Fuerza Patria quedó en tercer puesto con el 28,50% de los sufragios.

De esta manera, la nueva composición legislativa en Corrientes suma a la Cámara a tres representantes de diferentes fuerzas políticas, ya que cada alianza logró asegurar una banca:

Por Vamos Corrientes, ingresará Diógenes Gonzáles.

Por La Libertad Avanza, ocupará su escaño Virginia Gallardo.

Por Fuerza Patria, se incorpora Raúl Hadad.