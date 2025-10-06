En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
José Luis Espert
Casa Rosada

El Gobierno midió el impacto del escándalo Espert y apuesta a la alianza con el PRO para evitar una debacle

Tras la caída de Espert, Karina Milei y Santiago Caputo reunieron a la mesa electoral bonaerense y acordaron darle prioridad a la alianza con el PRO, con Diego Santilli y Macri. La última encuesta que leyeron en Casa Rosada y el escenario que imaginan para el 26 de octubre.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Las encuestas que mira el gobierno después del escándalo y la renuncia de Espert y el nuevo rol del PRO con Diego Santilli en la campaña.

Las encuestas que mira el gobierno después del escándalo y la renuncia de Espert y el nuevo rol del PRO con Diego Santilli en la campaña.

“Empate técnico a nivel nacional (margen de error de 2 a 3 puntos) y una derrota por alrededor de 10 puntos en la provincia de Buenos Aires”, fue el resultado de la primera encuesta que leyeron Karina Milei y el asesor político, Santiago Caputo, al presidente Javier Milei, para convencerlo de desprenderse del primer candidato a diputado nacional de LLA, José Luis Espert y frenar la sangría que se vendría si continuaba sosteniéndolo, lo que empezaba a perjudicar la estrategia de campaña del oficialismo.

Leé también Tras la renuncia de Espert, Milei relanza la campaña con la presentación de su libro en el Movistar Arena
Javier Milei y los preparativos para el show en el Movistar Arena, en medio dele scándalo por la renuncia de José Luis Espert, como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo.

En la mesa chica libertaria evitan cuestionar a Espert y aseguran que la decisión de renunciar fue del mismo candidato y no del entorno de Milei, que puertas afuera siguió defendiéndolo hasta último momento.

Lo que cambió fue la convicción de Espert, que estaba visiblemente afectado” por las presiones que recibió dentro del propio gobierno por su vinculación con el empresario detenido sospechado de narcotráfico, Fred Machado, admitió una alta fuente del gobierno a A24.com.

El escenario que analizó la Casa Rosada tras la renuncia de Espert

Karina Milei y la mesa chica de La Libertad Avanza-PRO decidieron que no hay candidatos testimoniales en provincia de Buenos Aires. Foto LLA

Este lunes, Karina Milei y Santiago Caputo reunieron a la mesa política electoral bonaerense, y recibieron pasado el mediodía a los referentes del PRO bonaerense, Cristian Ritondo y Diego Santilli, y al apoderado y también candidato de LLA, Sebastián Pareja.

En la reunión, que empezó a las 13 hs y culminó casi dos horas más tarde, hablaron en estricto hermetismo, sobre el impacto del escándalo, los próximos pasos a seguir en la modificación de la boleta, tras la renuncia de Espert, y como relanzar la campaña electoral, apostando a pasar al primer lugar, al tercero de la lista, Diego Santilli.

Cuando A24.com preguntó qué escenario analizó la mesa política electoral de LLA respondieron que el gobierno imagina para el 26 de octubre “un empate técnico a nivel nacional y 10 puntos abajo en la provincia de Buenos Aires”.

La nueva estrategia de campaña: Santilli, la "Santilleta" y discurso pegado a Milei

En ese marco, en la mesa electoral de LLA señalaron que “la estrategia de campaña no cambia en nada” y de hecho, ya anunciaron el primer acto de campaña este martes en Mar del Plata de Javier Milei con Diego Santilli, con el mismo slogan: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Aunque no confirmaron el resto de la agenda, ratificaron que después del show en el Movistar Arena de este lunes con los candidatos de CABA, Milei seguirá recorriendo las provincias en el papel de “principal elector y protagonista”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaSantiletaOk/status/1975280819192095167&partner=&hide_thread=false

Se definió la nueva estrategia para provincia después de la salida de Espert. La línea es clara: “Diego va pegado al Presidente, con agenda coordinada y mensaje unificado. La prioridad es ordenar la comunicación y la territorialidad con foco en la consolidación del voto del cambio en Buenos Aires”, indicó una fuente partidaria.

Y agregó: “El PRO va a ser el sostén político de la campaña nacional en la provincia, y eso baja directamente de Mauricio Macri".

La nueva estrategia arranca este martes en Mar del Plata. Milei va a hacer su primera caminata de campaña junto a Santilli, Sebastián Pareja y el intendente (electo legislador bonaerense) Guillermo Montenegro.

La primera cita de Milei con Santilli está convocada para este martes a las 18 hs en la concurrida y comercial esquina de las calles Güemes y Avellaneda, con la misma consigna que la que llevó a Córdoba, Ushuaia, Entre Ríos y Santa Fe: “no aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLAenPBA/status/1975258784596738142&partner=&hide_thread=false

“El colorado le va a poner su impronta personal”, reconoció a su vez una fuente muy cercana a Milei, ante la consulta de A24.cm sobre si Santilli representa un giro más moderado del discurso de campaña de LLA para atraer a los “ñoños republicados” como caracterizan al votante histórico del PRO.

Aun sin ser oficializado por la Justicia Electoral bonaerense como primer candidato por LLA, Santilli ya había salido este lunes a ponerse al frente de la campaña bonaerense y desafió a Jorge Taiana, el primer candidato a diputado del kirchnerista Frente Patria, a un debate público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1975182410636497222&partner=&hide_thread=false

Después de la cumbre entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri, el Gobierno aceptó darle “mucho más lugar al PRO y a la campaña en general para hablar de otros temas”.

Las fuentes confirmaron además que en la reunión de Milei con Mauricio Macri, intercedió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y acordaron incorporar en una renovación del gabinete nacional, a referentes y cuadros técnicos macristas pero no a nivel de ministerios, sino en segundas y terceras líneas, a nivel de secretarías, y subsecretarías.

Mientras tanto, en Casa Rosada crecen los rumores de un posible ofrecimiento a Montenegro para que se incorpore después de diciembre al gabinete nacional, para reemplazar a Patricia Bullrich en Seguridad o a Mariano Cuneo Libarona en Justicia.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025 José Luis Espert Karina Milei Santiago Caputo
Notas relacionadas
El Gobierno pide a la Justicia reimprimir las boletas para reemplazar a Espert por Diego Santilli
El miedo a una derrota histórica precipitó la decisión sobre Espert y ahora el Gobierno busca relanzar la campaña
Francos: "El primer error de Espert fue no contestar contundentemente y generar sospechas"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar