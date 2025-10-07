En vivo Radio La Red
Política
Pablo Avelluto
Luis Novaresio
EXCLUSIVO

Pablo Avelluto con Novaresio: "Cuando vi la imagen del presidente junto a Trump me ofendió como argentino"

El exministro de Cultura cuestionó al presidente y calificó al Gobierno como “autoritario”. También criticó a Patricia Bullrich y afirmó que celebrará si obtiene malos resultados electorales.

Pablo Avelluto con Novaresio: Cuando vi la imagen del presidente junto a Trump me ofendió como argentino
Durante su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, el exfuncionario analizó sobre la administración de Milei: "Este es un gobierno que viene a enfrentar a los argentinos y que termina enfrentado con los argentinos. Es un gobierno que no se deja querer ni por los propios".

Además, consideró que se trata de "un gobierno autoritario" y alertó: "No sé si me quedo corto. Es autoritario, sin duda". Respecto a la figura presidencial, señaló que "si hay algo que no funciona en Milei es el filtro Milei" y agregó que "a mí me conmueve mucho su fragilidad". "Creo que es una persona muy solitaria y que construyó un proyecto mesiánico como una manera de sobrellevar esa soledad", lamentó.

El fundamentalismo libertario

"A Milei le creo. A (Agustín) Laje le creo. Creo que piensan esas barbaridades, de verdad. Pero los fanáticos fundamentalistas, y Milei es uno de ellos, creen que están cumpliendo una misión que incluso es superior a la misión de estabilizar la Argentina o bajar la inflación".

Respecto al encuentro entre el Presidente con Donald Trump para negociar el apoyo de Estados Unidos, Avelluto confió: "No soy nacionalista, cuando vi la imagen humillante del presidente junto a Donald Trump me ofendió como argentino".

Respecto al PRO, partido que integró cuando fue ministro de Cultura en la gestión de Mauricio Macri, afirmó: "Estaban del lado de (Barack) Obama, no del de Trump. Y ahora están del lado de Trump y de todo lo que lo rodea. Por lo tanto, esto ya no es el PRO, son unos señores que quieren ser parte del gobierno de turno".

Además, lanzó contra la ministra de Seguridad: "Cuanto menos votos tenga Patricia Bullrich es algo que voy a celebrar. Que pierda como perdió en las elecciones de hace poco en la provincia de Buenos Aires, es algo que que nos hace bien", dijo sobre el partido libertario.

