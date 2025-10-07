Pablo Avelluto con Novaresio: "Cuando vi la imagen del presidente junto a Trump me ofendió como argentino"

Respecto al encuentro entre el Presidente con Donald Trump para negociar el apoyo de Estados Unidos, Avelluto confió: "No soy nacionalista, cuando vi la imagen humillante del presidente junto a Donald Trump me ofendió como argentino".

Respecto al PRO, partido que integró cuando fue ministro de Cultura en la gestión de Mauricio Macri, afirmó: "Estaban del lado de (Barack) Obama, no del de Trump. Y ahora están del lado de Trump y de todo lo que lo rodea. Por lo tanto, esto ya no es el PRO, son unos señores que quieren ser parte del gobierno de turno".

Además, lanzó contra la ministra de Seguridad: "Cuanto menos votos tenga Patricia Bullrich es algo que voy a celebrar. Que pierda como perdió en las elecciones de hace poco en la provincia de Buenos Aires, es algo que que nos hace bien", dijo sobre el partido libertario.