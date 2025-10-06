Valentino Rossi se quebró en La Voz Argentina y tocó el corazón del jurado: "Me sentí muy vulnerable"

Por su parte, Soledad Pastorutti también le dedicó unas sentidas palabras: "Yo creo que hoy cantó Valentino la persona, hoy fuiste vos y todos te queremos un poco más porque te conocemos un poco más. De algunos participantes sabemos un poco más la historia, de otros menos, porque algunos lo cuentan y otros no".

"Vos no nos contaste mucho de tu historia, pero se nota que hay mucho por decir, porque si te dedicas a esto es por eso. Me alegra que empieces a encontrar en la música esta vía de escape, esta manera de empezar a abrazarte y a que todos te abracemos", cerró la cantante de folklore.

¿Qué provocó el inesperado colapso de una participante en La Voz Argentina?

Durante el cuarto round del Team Lali en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Iara Lombardi atravesó una situación inesperada que generó una fuerte emoción en el estudio. La joven artista, que venía mostrando avances notables en cada presentación, sufrió un bloqueo repentino justo al comenzar su número musical.

Al iniciar su interpretación del clásico “Sarà perché ti amo”, de Ricchi e Poveri, Iara se quedó completamente en blanco y no logró continuar. El ambiente se llenó de tensión por unos instantes, hasta que los coaches y el público reaccionaron con aplausos y palabras de aliento. Con coraje y determinación, logró retomar la canción y finalizarla.

Una vez que terminó su performance, Lali Espósito se acercó para abrazarla y brindarle contención. "Puede pasar", le dijo con dulzura, reconociendo el impacto emocional del momento.

“Es mucha emoción y no puedo bajar. A veces la cabeza juega en contra y pasa esto. Estoy igualmente contenta por llegar hasta acá”, expresó Iara, conmovida por lo vivido, aunque consciente de que el episodio podría afectar su permanencia en el programa.

Tanto Lali como Nico Occhiato, conductor del ciclo, intervinieron rápidamente para calmarla y recordarle que aún tenía mucho por ofrecer en el certamen. En ese instante, Iara intentó poner en palabras lo que le había ocurrido: “Me fui en blanco completamente”.

Con su habitual empatía, Lali le dedicó unas palabras reconfortantes: “No te voy a mentir porque esto es una competencia, pero no te guíes por esta noche nomás. Es un gran recorrido y es el de una chica que está aprendiendo cómo ser una cantante profesional. Sos un ser humano, Iara, todos lo somos, y a todos nos pasan cosas de persona”.