EMOTIVO

Valentino Rossi se quebró en La Voz Argentina y tocó el corazón del jurado: "Me sentí muy vulnerable"

Valentino Rossi conmovió al jurado en los cuartos de final de La Voz Argentina 2025 con una interpretación cargada de sensibilidad.

6 oct 2025, 23:19
Este lunes, en los cuartos de final de La Voz Argentina 2025(Telefe), el Team Lali vivió una gala cargada de emociones. Uno de los momentos más conmovedores lo protagonizó Valentino Rossi, quien se quebró tras interpretar “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz.

Al finalizar su presentación, Nico Occhiato se acercó al escenario y el participante expresó conmovido: "Es mucho todo. Me emociona la instancia, se siente una energía muy especial".

"Esta canción para mí fue sentirme muy vulnerable y poder transmitir un poco lo genuino que uno es cuando nadie lo ve. Estar en estas instancias y que tanta gente me este viendo me emociona", confesó, dejando ver la profundidad de su conexión con el tema.

Lali Espósito, visiblemente tocada por la interpretación, compartió su mirada: "Es una obviedad, pero está bueno lo que traes porque todos tenemos nuestra intimidad. Creo que fue de tus performances más francas, más sinceras, con más fuerzas. Sos maravilloso, Valentino, te amo desde el día que te vi acá, me da mucho orgullo que estés en estas instancias, te lo re mereces, te felicito".

Por su parte, Soledad Pastorutti también le dedicó unas sentidas palabras: "Yo creo que hoy cantó Valentino la persona, hoy fuiste vos y todos te queremos un poco más porque te conocemos un poco más. De algunos participantes sabemos un poco más la historia, de otros menos, porque algunos lo cuentan y otros no".

"Vos no nos contaste mucho de tu historia, pero se nota que hay mucho por decir, porque si te dedicas a esto es por eso. Me alegra que empieces a encontrar en la música esta vía de escape, esta manera de empezar a abrazarte y a que todos te abracemos", cerró la cantante de folklore.

¿Qué provocó el inesperado colapso de una participante en La Voz Argentina?

Durante el cuarto round del Team Lali en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Iara Lombardi atravesó una situación inesperada que generó una fuerte emoción en el estudio. La joven artista, que venía mostrando avances notables en cada presentación, sufrió un bloqueo repentino justo al comenzar su número musical.

Al iniciar su interpretación del clásico “Sarà perché ti amo”, de Ricchi e Poveri, Iara se quedó completamente en blanco y no logró continuar. El ambiente se llenó de tensión por unos instantes, hasta que los coaches y el público reaccionaron con aplausos y palabras de aliento. Con coraje y determinación, logró retomar la canción y finalizarla.

Una vez que terminó su performance, Lali Espósito se acercó para abrazarla y brindarle contención. "Puede pasar", le dijo con dulzura, reconociendo el impacto emocional del momento.

“Es mucha emoción y no puedo bajar. A veces la cabeza juega en contra y pasa esto. Estoy igualmente contenta por llegar hasta acá”, expresó Iara, conmovida por lo vivido, aunque consciente de que el episodio podría afectar su permanencia en el programa.

Tanto Lali como Nico Occhiato, conductor del ciclo, intervinieron rápidamente para calmarla y recordarle que aún tenía mucho por ofrecer en el certamen. En ese instante, Iara intentó poner en palabras lo que le había ocurrido: “Me fui en blanco completamente”.

Con su habitual empatía, Lali le dedicó unas palabras reconfortantes: “No te voy a mentir porque esto es una competencia, pero no te guíes por esta noche nomás. Es un gran recorrido y es el de una chica que está aprendiendo cómo ser una cantante profesional. Sos un ser humano, Iara, todos lo somos, y a todos nos pasan cosas de persona”.

