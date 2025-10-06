Thiago Medina sorprendió a Daniela Celis con el gran sueño que quiere cumplir tras su internación

Embed

¿Qué dijo Daniela Celis sobre una posible reconciliación con Thiago Medina?

Este lunes, Daniela Celis dialogó Cortá por Lozano (Telefe) y sorprendió al hablar sobre la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina, el padre de sus hijas. La revelación se dio en el marco de una conversación profunda sobre los momentos difíciles que vivieron desde el accidente que sufrió el ex Gran Hermano.

“¿Planteaste en algún momento en darle una segunda oportunidad?”, le consultó Vicky Xipolitakis. “Vos viste que la vida es así, cuando en un segundo pasa algo que cambia todo, querés todo de vuelta como era antes. Y uno no sabe si son los sentimientos, es la cabeza, estás desencontrado”, comenzó diciendo la exparticipante del reality.

Daniela confesó que las últimas semanas fueron un torbellino emocional: “A mí me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días, pensé cosas que jamás en vida pensé que iba a pensar”, expresó, visiblemente conmovida por lo vivido.

“Es un momento muy sensible, estamos todos vulnerables y es delicado, pero sí sabemos también que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga. Después veremos si nos volveremos a enamorar, o no, y seguimos siendo padres toda la vida”, admitió, dejando abierta la puerta a una posible reconciliación.

También remarcó el acompañamiento que le brindó a Thiago durante su recuperación: “No lo dejé solo un día y sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, más allá de que estemos peleados”.

“Habíamos hecho las paces esa semana, nos habíamos juntado a desayunar. Sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, es el papá de mis hijas y me muero si mis hijas no lo tienen, va a ser mi familia toda la vida”, reconoció Celis, reafirmando que, más allá del amor, hay un lazo que los mantendrá unidos para siempre.