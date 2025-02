El Gobierno nacional promete más ayuda a la Patagonia y avanza en la investigación de atentados

"En primer lugar, vine a interiorizar al gobierno nacional de la situación que vivimos en El Bolsón, no solo por la cantidad de incendios intencionales que se han vivido en las provincias de Chubut y de Río Negro, sino también por las consecuencias. En el caso de El Bolsón estamos hablando de más de 4000 hectáreas de bosques quemadas", denunció Weretilnek en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada.

El mandatario rionegrino señaló además que hay 111 familias que han perdido todo, 17 familias que han perdido una parte de su vivienda e innumerables daños en infraestructura pública como centros de salud, el sistema de electricidad, agua, la pérdida de animales, de alambrados. La destrucción total de un fuego que transitó una violencia extrema".

Weretilnek se fue de Casa Rosada con la promesa del Gobierno nacional de "analizar la posibilidad de asistir a la provincia en este esfuerzo extraordinario y en el transcurso de los próximos días evaluará la asistencia económica".

El mandatario rionegrino agradeció la asistencia del SNMF y dijo que tuvieron los elementos para la lucha contra el fuego, pero no fueron suficientes por las condiciones climáticas, por el viento, el calor y la violencia del fuego.

Weretilnek dijo que "hay investigaciones en marcha" sobre las denuncias de atentados y reveló que "los tres detenidos del miércoles tienen que ver con un sospechoso y denuncias de los propios vecinos, ya que uno de ellos tenía en su poder material que está siendo peritado".

Por otro lado, "hay una investigación que tiene que ver con el origen del siniestro y haya novedades judiciales en las próximas horas".

Weretilnek se refirió a la denuncia del gobierno nacional contra el líder mapuche Jones Huala por la reivindicación de los incendios y su permanente desafío al estado, pero es algo que tiene que definir el poder judicial".

En tanto, el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán dijo que lo iban a analizar y recordó la ayuda enviada por nación en equipamiento, efectivos de distintas fuerzas federales desde las FFAA, Gendarmería y Bomberos, aviones y helicópteros en el marco del Sistema de Manejo del Fuego, que antes dependía de la Secretaría de Medio Ambiente, pero que recientemente la administración de Javier Milei pasó al área del Ministerio de Seguridad que controla Patricia Bullrich.

"Junto con el gobernador de Río Negro, Weretilneck, evaluamos el impacto de los incendios que afectan a la provincia. Analizamos el alcance del daño, las investigaciones en curso para determinar la intencionalidad y el envío de asistencia para el control de los focos activos. Desde el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), se han puesto a disposición más de 60 brigadistas, 5 aviones y 4 helicópteros que continúan trabajando en conjunto con la colaboración de fuerzas federales de Santiago del Estero, Chubut y Provincia de Buenos Aires", dijo el vicejefe de Gabinete de Interior, encargado de la relación con las provincias.

Patricia Bullrich la encargada de denunciar a grupos mapuches como los autores materiales de los incendios, que el gobierno nacional calificó como "atentados terroristas" y desató una nueva polémica con las comunidades de pueblos originarios, a los que el gobierno de Milei ya anunció que le sacará las tierras entregadas por gobiernos kirchneristas.

Bullrich habló de una "guerra sin cuartel contra el fuego en la Patagonia" y después de varios días de silencio oficial, dio precisiones sobre la cantidad de recursos que destinó el Gobierno nacional para colaborar en apagar los incendios que ya arrasaron con miles de hectáreas de bosques en las provincias de Río Negro y Neuquén, los focos principales en la zona paradisíaca de El Bolsón, con más de 100 casas destruidas y un muerto.

En esta gestión, la seguridad es acción. A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, desplegamos todos los medios aéreos y combatientes necesarios para enfrentar los incendios en la Patagonia. No especulamos, actuamos", dijo la ministra después de haber impulsado la denuncia y detención del líder mapuche Jones Huala como líder de un supuesto grupo "terrorista" RAM.

Bullrich precisó que "en la provincia de Neuquén, en el incendio Magdalena (PN Lanín), estamos operando desde la Base Chapelco con una poderosa combinación de recursos. Desplegamos un helicóptero Bell 407, un avión hidrante AT8T y un avión hidrante AT8 ANFIBIO, este último solicitado desde Córdoba".

Agregó que "también contamos con un helicóptero UH1H, solicitado al Ministerio de Defensa, y un avión hidrante AT8T CCS, que opera desde Bariloche y trabaja a demanda en Lanín".

En la provincia de Río Negro, en el incendio de Los Manzanos (PN Nahuel Huapi), están operando desde la Base Bariloche con un avión observador Cessna 182, además de un avión hidrante AT8T, un avión hidrante AT8 ANFIBIO y un helicóptero Bell 412.

También destinaron un helicóptero Bell UH1H, solicitado al Ministerio de Defensa, y un equipo de brigadistas que incluye 23 efectivos del SNMF (Brigada Sur), 15 de la Policía Federal Argentina y 22 brigadistas de Córdoba.

En el incendio de Confluencia, también en Río Negro, están operando desde la Base El Bolsón con un helicóptero Bell 407 LV-ZPR y dos aviones hidrantes AT8T, junto a un avión hidrante AT8T adicional solicitado a Santiago del Estero. También opera un helicóptero Bell UH1H, solicitado desde el Ministerio de Defensa, y 51 brigadistas del SNMF, provenientes de las Brigadas Centro y Sur.

Por último, Bullrich aseguró que "en la provincia de Chubut, en el incendio de La Batea, están operando desde la Base Trevelin con un helicóptero Bell 412, que también operó en El Bolsón. Además, tenemos un avión hidrante en apresto y 10 brigadistas del SNMF (Brigada Sur)".

"No dejamos que el fuego avance. No especulamos, actuamos. No retrocedemos ante nada. Esta es la nueva Argentina: orden, decisión y acción en cada emergencia", señaló la ministra después de más de una semana de incendios fuera de control.