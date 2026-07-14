El verdadero motivo de la mala onda entre Susana Giménez y la China Suárez: qué tiene que ver Icardi

Según Sposato, el primer antecedente habría surgido cuando Eugenia Suárez interpretó a Susana Giménez en la serie sobre Sandro. “El primer indicio de Susana versus la China, se vio en la interpretación que Eugenia hizo de ella en la serie de Sandro, en ese momento ya dijo que no le había gustado”, explicó.

Además, el periodista señaló que la situación habría tomado otro rumbo con el escándalo conocido como WandaGate. En ese sentido, sostuvo que la entrevista que Susana realizó a Wanda Nara y Mauro Icardi en París habría generado un nuevo punto de conflicto. “Pero, después hubo un quiebre con el WandaGate, incluso Susana viajó a París para entrevistar a Wanda e Icardi y se ve que algunas palabras contra la China hubo y ella tomó partido por Nara”, afirmó.

Por otro lado, agregó que también existió una versión relacionada con un posible encuentro entre ambas durante la estadía de Susana en Turquía, cuando Marley entrevistó a Mauro Icardi. “Dicen que ella no quiso ir para no cruzársela”, comentó.

Finalmente, Sposato mencionó otras versiones que circularon alrededor de esta enemistad y remarcó que no sería la primera vez que la conductora realiza comentarios sobre María Eugenia Suárez. “Aunque la versión oficial es que estaba triste por el fallecimiento de la nieta de Cris Morena. Pero bueno, después hace tiempo que se viene hablando de Wanda como su heredera y, para los Martín Fierro, Telefe le dio su mesa”, concluyó.

Cuál fue el letal comentario de Jorge Rial sobre Susana Giménez que reavivó un enfrentamiento de larga data

Un fuerte cruce del pasado volvió a ocupar recientemente un lugar central en la escena mediática. En esta oportunidad, la protagonista de la polémica fue la relación entre Jorge Rial y Susana Giménez, una rivalidad que volvió a quedar expuesta luego de las declaraciones que el periodista realizó junto a Viviana Canosa contra la reconocida conductora. Ante esa situación, Yanina Latorre decidió intervenir desde Sálvese quien pueda (América TV) y salió en defensa de la diva.

En el ciclo compartieron parte de una emisión del streaming Carnaval, donde Canosa y Rial cuestionaron a Susana a partir de una fotografía que publicó durante su viaje al Mundial. En ese contexto, el periodista expresó: "Vi que periodistas de espectáculo, viste, que mueren por Susana, ante una foto de Susana en el Mundial, dijeron: 'Todos somos Susana'. No, che, paren, paren, yo no soy Susana, yo no he evado, yo no me fui del país, yo no usé una fundación para hacer un juego y chorear guita, yo no compré un auto para discapacitados, no le pedí a un presidente que me ayude a descartar un auto".

Por su parte, Viviana Canosa también lanzó una dura crítica contra la conductora y aseguró: "Ahora, qué cosa, no es por nada, pero cómo se le perdona, y se le perdonó todo a Susana Giménez. A otra, otro por mucho menos, canceladísimo".

Luego de ver el informe, Yanina Latorre manifestó su desacuerdo con esas declaraciones y definió la situación con una contundente frase: "El desorden y el resentimiento de este debate".

La panelista continuó con su análisis y recordó algunos de los momentos en los que Susana Giménez recibió críticas públicas a lo largo de su carrera. "Igualmente, cuando Viviana decía: 'Otra estaría súper cancelada'. A Susana la cancelaron por todo, la mataron por todo, cuando dijo: 'El que mata tiene que morir', cuando habló de política, el padre Grassi, por todo", señaló.

Además, Latorre hizo referencia a las acusaciones relacionadas con la situación fiscal de la actriz y conductora, y planteó su propia mirada sobre el tema: "Te puede gustar o no lo que piensa, pero me parece que errores cometimos todos, cometieron todos. Estamos hablando de una mujer que tiene casi 80 años. Y aparte, cuando dicen que es evasora, hay una cosa acá también atravesada por la ideología. Susana Giménez no es evasora. Susana Giménez hizo una treta, cambió su domicilio fiscal y su vida a Uruguay, porque en este país está el impuesto al rico, está podrida de pagar impuestos que te roban los Insaurralde y Cirio".

Durante el debate, Nico Peralta también intervino para destacar la importancia de Susana dentro de la televisión argentina y remarcó: "Si hay algo que no se le puede cuestionar a Susana es la estelaridad".

Finalmente, Yanina Latorre cerró su postura defendiendo la carrera de la histórica figura televisiva y resaltando el esfuerzo detrás de su trayectoria: "Aparte de tratarla de vaga. Puede ser que ahora tenga 82, laburó toda su vida, no le debe un mango a un tipo, los mantuvo a todos, mantuvo a una hija, madre soltera, sola, trabajando, teatro, películas, televisión, consagración, todo hizo".