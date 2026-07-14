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El verdadero motivo de la mala onda entre Susana Giménez y la China Suárez: qué tiene que ver Icardi

La mala relación entre Susana Giménez y la China Suárez viene de hace años, pero ahora se conocieron los explosivos motivos que desataron una feroz polémica entre ambas, con Mauro Icardi en el centro de la escena.

14 jul 2026, 14:40
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El verdadero motivo de la mala onda entre Susana Giménez y la China Suárez: qué tiene que ver Icardi

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El verdadero motivo de la mala onda entre Susana Giménez y la China Suárez: qué tiene que ver Icardi

Susana Giménez regresó al país luego de haber viajado al Mundial para presenciar el encuentro entre la Selección Argentina y Suiza, pero su llegada estuvo marcada por una inesperada declaración. Apenas aterrizó, la diva fue interceptada por las cámaras de PrimiciasYa, el programa de América TV, donde Oliver Quiroz consiguió dialogar con ella y preguntarle por China Suárez. Pero la respuesta de la conductora sorprendió por la contundencia de sus palabras.

Todo comenzó a raíz de una comparación que realizó Jorge Rial en su programa de streaming, donde aseguró que la China Suárez era algo así como la versión de Susana Giménez en los años setenta. Frente a ese comentario, Quiroz quiso conocer la opinión de la histórica conductora, pero la picante reacción de la diva dejó en claro que no coincidía con esa mirada.

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Sin vueltas, Susana fue crítica al referirse a la actriz y expresó: “¡No creo! Porque ella no tiene carisma, para mí no, es preciosa…pero es muy aburrida”. Como era de suponer, la frase generó una enorme repercusión y volvió a poner en escena la supuesta mala relación que existe entre ambas figuras del espectáculo argentino.

A raíz de estas declaraciones, Santiago Sposato decidió reconstruir algunos episodios que, según explicó, habrían marcado el distanciamiento entre ellas. En el programa conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, el periodista repasó diferentes momentos que alimentaron la versión de un enfrentamiento entre la diva y la ex integrante de Casi Ángeles.

Según Sposato, el primer antecedente habría surgido cuando Eugenia Suárez interpretó a Susana Giménez en la serie sobre Sandro. “El primer indicio de Susana versus la China, se vio en la interpretación que Eugenia hizo de ella en la serie de Sandro, en ese momento ya dijo que no le había gustado”, explicó.

Además, el periodista señaló que la situación habría tomado otro rumbo con el escándalo conocido como WandaGate. En ese sentido, sostuvo que la entrevista que Susana realizó a Wanda Nara y Mauro Icardi en París habría generado un nuevo punto de conflicto. “Pero, después hubo un quiebre con el WandaGate, incluso Susana viajó a París para entrevistar a Wanda e Icardi y se ve que algunas palabras contra la China hubo y ella tomó partido por Nara”, afirmó.

Por otro lado, agregó que también existió una versión relacionada con un posible encuentro entre ambas durante la estadía de Susana en Turquía, cuando Marley entrevistó a Mauro Icardi. “Dicen que ella no quiso ir para no cruzársela”, comentó.

Finalmente, Sposato mencionó otras versiones que circularon alrededor de esta enemistad y remarcó que no sería la primera vez que la conductora realiza comentarios sobre María Eugenia Suárez. “Aunque la versión oficial es que estaba triste por el fallecimiento de la nieta de Cris Morena. Pero bueno, después hace tiempo que se viene hablando de Wanda como su heredera y, para los Martín Fierro, Telefe le dio su mesa, concluyó.

Cuál fue el letal comentario de Jorge Rial sobre Susana Giménez que reavivó un enfrentamiento de larga data

Un fuerte cruce del pasado volvió a ocupar recientemente un lugar central en la escena mediática. En esta oportunidad, la protagonista de la polémica fue la relación entre Jorge Rial y Susana Giménez, una rivalidad que volvió a quedar expuesta luego de las declaraciones que el periodista realizó junto a Viviana Canosa contra la reconocida conductora. Ante esa situación, Yanina Latorre decidió intervenir desde Sálvese quien pueda (América TV) y salió en defensa de la diva.

En el ciclo compartieron parte de una emisión del streaming Carnaval, donde Canosa y Rial cuestionaron a Susana a partir de una fotografía que publicó durante su viaje al Mundial. En ese contexto, el periodista expresó: "Vi que periodistas de espectáculo, viste, que mueren por Susana, ante una foto de Susana en el Mundial, dijeron: 'Todos somos Susana'. No, che, paren, paren, yo no soy Susana, yo no he evado, yo no me fui del país, yo no usé una fundación para hacer un juego y chorear guita, yo no compré un auto para discapacitados, no le pedí a un presidente que me ayude a descartar un auto".

Por su parte, Viviana Canosa también lanzó una dura crítica contra la conductora y aseguró: "Ahora, qué cosa, no es por nada, pero cómo se le perdona, y se le perdonó todo a Susana Giménez. A otra, otro por mucho menos, canceladísimo".

Luego de ver el informe, Yanina Latorre manifestó su desacuerdo con esas declaraciones y definió la situación con una contundente frase: "El desorden y el resentimiento de este debate".

La panelista continuó con su análisis y recordó algunos de los momentos en los que Susana Giménez recibió críticas públicas a lo largo de su carrera. "Igualmente, cuando Viviana decía: 'Otra estaría súper cancelada'. A Susana la cancelaron por todo, la mataron por todo, cuando dijo: 'El que mata tiene que morir', cuando habló de política, el padre Grassi, por todo", señaló.

Además, Latorre hizo referencia a las acusaciones relacionadas con la situación fiscal de la actriz y conductora, y planteó su propia mirada sobre el tema: "Te puede gustar o no lo que piensa, pero me parece que errores cometimos todos, cometieron todos. Estamos hablando de una mujer que tiene casi 80 años. Y aparte, cuando dicen que es evasora, hay una cosa acá también atravesada por la ideología. Susana Giménez no es evasora. Susana Giménez hizo una treta, cambió su domicilio fiscal y su vida a Uruguay, porque en este país está el impuesto al rico, está podrida de pagar impuestos que te roban los Insaurralde y Cirio".

Durante el debate, Nico Peralta también intervino para destacar la importancia de Susana dentro de la televisión argentina y remarcó: "Si hay algo que no se le puede cuestionar a Susana es la estelaridad".

Finalmente, Yanina Latorre cerró su postura defendiendo la carrera de la histórica figura televisiva y resaltando el esfuerzo detrás de su trayectoria: "Aparte de tratarla de vaga. Puede ser que ahora tenga 82, laburó toda su vida, no le debe un mango a un tipo, los mantuvo a todos, mantuvo a una hija, madre soltera, sola, trabajando, teatro, películas, televisión, consagración, todo hizo".

     

 

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