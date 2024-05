El Gobierno redobla la apuesta contra sindicalistas: "Fue el paro más débil de la historia"

En la Casa Rosada tomaron además del informe de la entidad empresaria, las denuncias recibidas a la línea 134 por trabajadores que según Adorni: "Dieron cuenta que los fundamentalistas del atraso ya no pueden convencer a nadie, solo necesitan del apriete y la amenaza para intentar arruinarle el día al trabajador".

En ese marco, el vocero del Gobierno desafió con un duro mensaje a los sindicalistas referentes de la CGT: "El paro fue un absoluto fracaso y el sindicalismo tiene que tomar nota de lo que pasó ayer. Los tiempos en Argentina cambiaron y la sociedad no quiere más amenazas ni extorsiones. La gente quiere trabajar y sacar adelante de donde han dejado a Argentina que es un lugar muy oscuro y triste".

Adorni utilizó una frase que suele usar el presidente Milei en redes sociales para criticar a quienes se oponen a las políticas libertarias: "con el paro -dijo- debió funcionar como un acto revelador para un sindicalismo al que el 80 % de la gente los desprecia como dirigentes sindicales, que tomen nota de lo que pasó ayer".

Aunque no dio nombres, se refirió a los líderes de la CGT que evaluaron el jueves como un éxito la medida de fuerza: Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña, entre otros, de los que acusó de ser parte de "los espasmos de la Argentina de la servidumbre".

En ese marco, el vocero insistió en señalar que "la dirigencia sindical es responsable de la decadencia de argentina" y lanzó duras acusaciones contra los líderes gremiales.

"Ayer vimos patotas de delincuentes apretando trabajadores, cubiertas de colectivos pinchadas para que no funcionen, sindicatos tratando de tomar fábricas y las mismas figuritas repetidas de siempre caminando con guardaespaldas y arrogándose la representación de trabajadores que suelen despreciarlos", enfatizó.

El Gobierno rechazó el paro de la CGT.jpeg

En conferencia de prensa en Casa Rosada, tal como había anticipado A24.com, Adorni instó a impulsar a partir del denominado Pacto de Mayo, un debate para reformar el sistema de representación sindical.

"Estos sindicatos han fracaso en representar al trabajador, el salario promedio hoy es un 10% del hace un cuarto de siglo, hay 40% de trabajadores no formalizados además no se crean puestos de trabajo y si hay son de muy baja calidad, ni hablar que el esquema económico argentino, la política, las regulaciones del Estado presente ha hecho que en los últimos 15 años de punta a punta no se generen empleos en el sector privado", relató el vocero del Gobierno.

En ese marco, Adorni cuestionó el modelo de gobierno anterior que "nos hemos alejado del mundo" y dijo que "el sindicalismo es parte de esa decadencia".

"Llamo a que cada uno pueda reflexionar sobre qué responsabilidad tienen en la decadencia que tenemos, parte del sindicalismo es responsable", señaló.

Tras el paro, el Gobierno reconoce el reclamo por los bajos salarios, jubilaciones y la inflación

inflacion-enero.webp Inflación: el presidente Javier Milei afirmó recientemente que la inflación está bajando. Hoy se dará a conocer el índice de enero (Foto: archivo).

Tras relativizar el éxito del segundo paro general convocado por la CGT, el Gobierno de Javier Milei prometió "pulverizar la inflación", en un reconocimiento parcial de las críticas al modelo económico que impulsó la medida de fuerza que según la central sindical, tuvo un alto acatamiento.

El vocero Manuel Adorni coincidió con otras fuentes cercanas a Milei que consideraron "un fracaso total" el paro, que minimizaron la adhesión al poder de paralización de la actividad que tuvo el paro en el transporte.

Sin embargo, terminó reconociendo los problemas que tienen la mayoría de los argentinos para llegar con sus salarios o jubilaciones a cubrir necesidades básicas a fin de mes, por la inflación y dijo que "pulverizarla" es tarea "fundamental" del Gobierno.

Adorni resaltó informes de consultoras privadas que toma el Banco Central (REM) para señalar que las expectativas a partir del ajuste fiscal y la decisión de dejar de emitir, entre otras medidas, ya generan que "precios de la canasta básica muestran deflación y que los números son cada vez mejores" aunque reconoció que "todavía seguimos en un contexto de números delirantes" y dejó la definición de los aumentos salariales a "los acuerdos entre partes" paritarias, sin dar mayores detalles.