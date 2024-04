El Gobierno reiteró su apoyo categórico a Israel y en contra de Irán: "Todo el mundo libre está en riesgo"

Y señaló: "nunca estuvo tan clara la posición del Gobierno. Nuestra posición es que el ataque de Irán no es solamente a Israel, es un ataque a nuestro modo de vida en libertad, a los derechos de las mujeres y a tantas otras cosas que son características del mundo libre, que es el mundo que defendemos y vamos a estar alineados siempre para defender las democracias, el mundo libre y el derecho de los ciudadanos del mundo que son atacados por Estados o por gobiernos que lo único que no quieren es la paz".

Además, el vocero de Javier Milei aclaró que "el embajador de Israel (Eyal Sela) no participó de la reunión de gabinete" convocada el domingo a la noche, tras el regreso de urgencia de Milei de su gira por Estados unidos, porque dijo "no corresponde, sino que al principio brindó un informe de la situación y de los ataques, y se retiró antes" de la reunión en la que el presidente y los ministros evaluaron la situación.

“El embajador no participó de la reunión de gabinete. Hubo una reunión previa con él, donde hizo una exposición breve. No correspondía que participe de la reunión de gabinete porque es un tema que nos correspondía discutir solo a las autoridades de la Argentina. Terminó de exponer y se retiró de la casa de gobierno”, aclaró Adorni, luego de la polémica generada por la inédita asistencia de un embajador extranjero en un encuentro de las máximas autoridades del país en la Casa Rosada, convocada para tomar decisiones de seguridad en el marco de "un Comité de Crisis".

La polémica llegó incluso a cruzar al presidente Milei con el periodista Jorge Lanata, en duras declaraciones en las redes sociales sobre el rol del funcionario israelí frente al Gobierno nacional.

El Presidente Javier Milei encabeza una reunión de gabinete en Casa Rosada, con la participación del Embajador del Estado de Israel, Eyal Sela. pic.twitter.com/0IRShKbV3c — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 15, 2024

Al ser consultado por A24.com sobre las consecuencias que tendría para Argentina el giro del Gobierno de Milei de dejar la histórica posición neutral en caso de que la guerra Israel-Irán escale a un conflicto bélico mayor de corte mundial, el portavoz de la Casa Rosada respondió: "No consideramos que ponernos de frente a un problema que tiene el mundo, nos haga ser un blanco, o cambie la situación de un país que ya tuvo dos atentados".

Milei y los informes de inteligencia secretos que lo hicieron regresar de urgencia a Buenos Aires

milei viaje a israel .jpg

El vocero de Javier Milei negó que la decisión de suspender su viaje a Dinamarca previsto para este lunes, y regresar de urgencia al país desde los Estados Unidos, se deba a que el presidente haya recibido amenazas puntuales contra su investidura o contra el país, a raíz del alineamiento a Israel y a Estados Unidos, dos de las potencias más enfrentadas a la República Islámica de Irán, país que tras décadas de impunidad, la Justicia Argentina condenó la semana pasada como responsable de los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y la AMIA en 1992 y 1994 respectivamente, en Buenos Aires.

"El presidente regresó de urgencia porque entendió que lo correcto era regresar al país y ponerse al frente de la situación en términos de recibir de primera mano la información de los especialistas", respondió Adorni al ser consultado por A24.com sobre las causas que lo llevaron a suspender el viaje que tenía previsto este lunes a Dinamarca.

"El presidente quería estar en Buenos Aires para que los especialistas efectivamente le den de primera mano cuáles eran los peligros que debíamos considerar en esta situación que tomo por sorpresa al mundo", agregó.

Tras el ataque de Irán a Israel, el Gobierno elevó el nivel de alerta en distintos puntos del país Tras el ataque de Irán a Israel, el Gobierno elevó el nivel de alerta en distintos puntos del país. (Foto: AP)

"Neutralidad o no, consideramos que todo el mundo libre está amenazado y no tenemos más que ponernos del lado de los que efectivamente defendemos el mundo libre. Esto de neutral o no quedo en desuso en un mundo que están amenazados todos los países. Acá no es una cuestión de si Argentina es o no un punto de riesgo, creemos que todo el mundo está en riesgo", agregó Adorni.

Sin embargo, desde la Casa Rosada admitieron que el comité de crisis presidido por los ministros de Defensa, Luis Petri, de Seguridad, Patricia Bullrich y de Interior, Guillermo Francos, "monitorean la situación de manera permanente" y ordenaron "reforzar la seguridad en las fronteras" sobre todo en la triple que une Argentina con Brasil y Paraguay, pero también con Bolivia, para evitar el ingreso de eventuales grupos terroristas islámicos.

Los impactantes videos del ataque de Irán a Israel Los impactantes videos del ataque de Irán a Israel. (Foto: Reuters)

Aunque evitaron hablar de "alerta naranja de seguridad", en el Gobierno no descartan tomar medidas drásticas en cualquier momento, incluso, al punto de cortar las relaciones diplomáticas con Irán, como trascendió un pedido de legisladores aliados del PRO.

Adorni evitó precisar en qué consistió el informe brindado al Gobierno por parte del embajador de Israel, y se limitó a señalar que "el embajador dio un informe sobre el estado del ataque el sábado a la noche", aunque admitió que las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Argentina están en "permanente contacto y colaboración con las fuerzas de defensa y de inteligencia de organismos internacionales".

"El embajador nos dio informes sobre los avances de lo que iba aconteciendo, fue un ataque muy particular, se supo con anticipación el ataque de drones y armas, no hay nada que pueda agregar respecto a informes de inteligencia internacional", se limitó a contestar el vocero de Milei.