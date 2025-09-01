En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Gobierno
Casa Rosada

Escándalo de los audios: el gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" contra Karina Milei

El vocero Manuel Adorni confirmó que el Gobierno presentará una "denuncia penal" por la filtración de audios de Karina Milei y del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. "Un ataque ilegal, planificado y dirigido", dijo Adorni.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Gobierno presentó una denuncia judicial por la grabación de conversaciones en Casa Rosada y el escandalo de los audios de las coimas de Diego Spagnuolo. Foto: Achivo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que "el Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral".

Leé también El Gobierno oficializó más aumentos de luz y gas para septiembre: ¿cómo queda el tarifario?
El Gobierno de Javier Milei oficializó nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre. Cómo será el impacto en las facturas según nivel de consumo. Foto: Archivo

Según informó en un mensaje posteado en la red social X, Adorni dijo este lunes que "se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo".

"No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", denunció el funcionario de Javier Milei, sobre los audios que difundieron medios de comunicación con la voz de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei la semana pasada, en una supuesta reunión realizada en la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1962550786321252817&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo

Se habló de
Casa Rosada Gobierno Karina Milei denuncia Diego Spagnuolo
