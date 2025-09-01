Escándalo de los audios: el gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" contra Karina Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que "el Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral".
El vocero Manuel Adorni confirmó que el Gobierno presentará una "denuncia penal" por la filtración de audios de Karina Milei y del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. "Un ataque ilegal, planificado y dirigido", dijo Adorni.
El Gobierno presentó una denuncia judicial por la grabación de conversaciones en Casa Rosada y el escandalo de los audios de las coimas de Diego Spagnuolo. Foto: Achivo.
Según informó en un mensaje posteado en la red social X, Adorni dijo este lunes que "se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo".
"No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", denunció el funcionario de Javier Milei, sobre los audios que difundieron medios de comunicación con la voz de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei la semana pasada, en una supuesta reunión realizada en la Casa Rosada.
Noticia en desarrollo