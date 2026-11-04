La fuerte crítica de Yanina Latorre a Julieta Prandi en medio de su separación de Emanuel Ortega: "Ella quiere..."

Yanina Latorre explicó por qué no habla en potencial

Yanina Latorre también se refirió a la información que recibió sobre la pareja y diferenció los comentarios sobre la dinámica de una relación de las acusaciones vinculadas con delitos. “Si a mí una parte de la relación me está diciendo una cosa, no la voy a decir en potencial. Porque no me están diciendo que ella es violadora. Me están diciendo que es tóxica, que no es un delito. Es una opinión aparte. No tiene razón”, afirmó.

Por otro lado, Latorre puso el foco en la brevedad del vínculo y comparó la repercusión de la separación con otras relaciones del mundo del espectáculo. “¿Sabés lo que interesa de esto, Julieta? Que 27 días duraron. Nadie en sus cabales a los 27 días se separa. Es como cuando Pampita se casó en tres meses. Fue tema en todos lados. Para bien y para mal”, lanzó.

Por último, la conductora cuestionó que Prandi no acepte las opiniones de quienes no coinciden con su mirada y señaló que, hasta el momento, no conoce la versión de la modelo sobre lo sucedido. “No sé por qué le cuesta tanto la opinión del otro. Ella quiere que opinemos como ella y que pensemos como ella. Tiene que entender que por ahí puede haber alguien que le dé la razón a Emanuel o alguien que le dé la razón a ella. La parte de ella no la sabemos”, concluyó.