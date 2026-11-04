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La fuerte crítica de Yanina Latorre a Julieta Prandi en medio de su separación de Emanuel Ortega: "Ella quiere..."

Yanina Latorre cuestionó a Julieta Ortega por su reacción y le reclamó que aclare qué quiso decir con la supuesta ruptura de códigos tras separarse de Emanuel Ortega.

4 nov 2026, 20:51
yanina latorre y julieta prandi
yanina latorre y julieta prandi

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre le respondió a Julieta Prandi luego de que la modelo le escribiera para manifestarle su enojo por la información que la periodista compartió sobre su separación de Emanuel Ortega. Lejos de retractarse, la conductora defendió sus dichos y cuestionó que Prandi no haya aclarado a qué se refirió cuando habló de una supuesta ruptura de códigos.

“No tiene razón. Se lo sigo diciendo porque cuando abrís la puerta de contar esto y vos lo que querés es que se enteren, si vos me decís que solamente hubiera dicho después de 27 días nos separamos, dijo 'rompió los códigos'. El tipo tiene que salir a defenderse. Ella cree que tomé partido. Yo no soy amiga de Emanuel”, comenzó diciendo Latorre.

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En ese sentido, la periodista recordó: “Me he matado con la familia Ortega. Los he destrozado pero mil veces. Es más, Julieta Ortega mil veces está enojada por las cosas que yo digo”.

Luego, Latorre volvió sobre la frase de Prandi acerca de los supuestos códigos que se habrían quebrado en la relación y le pidió que detalle qué pasó. “Digo, ¿por qué no aclara de una vez qué es romper los códigos? Porque si vos decís, nos separamos punto, después de 27 días pues no funcionó bueno, no funcionó. Pero cuando rompés los códigos, el tipo te dice: 'Para ella romper los códigos es que yo metí chicas a grabar en el estudio'. Que cuente lo que pasó. A mí el otro día me enloqueció. Yo no estoy ensañada. Le pedí una historia: 'Contame tu versión' y también la voy a contar porque acá se da información. Y no puedo hablar en potencial”, sostuvo.

Yanina Latorre explicó por qué no habla en potencial

Yanina Latorre también se refirió a la información que recibió sobre la pareja y diferenció los comentarios sobre la dinámica de una relación de las acusaciones vinculadas con delitos. “Si a mí una parte de la relación me está diciendo una cosa, no la voy a decir en potencial. Porque no me están diciendo que ella es violadora. Me están diciendo que es tóxica, que no es un delito. Es una opinión aparte. No tiene razón”, afirmó.

Por otro lado, Latorre puso el foco en la brevedad del vínculo y comparó la repercusión de la separación con otras relaciones del mundo del espectáculo. “¿Sabés lo que interesa de esto, Julieta? Que 27 días duraron. Nadie en sus cabales a los 27 días se separa. Es como cuando Pampita se casó en tres meses. Fue tema en todos lados. Para bien y para mal”, lanzó.

Por último, la conductora cuestionó que Prandi no acepte las opiniones de quienes no coinciden con su mirada y señaló que, hasta el momento, no conoce la versión de la modelo sobre lo sucedido. “No sé por qué le cuesta tanto la opinión del otro. Ella quiere que opinemos como ella y que pensemos como ella. Tiene que entender que por ahí puede haber alguien que le dé la razón a Emanuel o alguien que le dé la razón a ella. La parte de ella no la sabemos”, concluyó.

     

 

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