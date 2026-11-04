Nico Paz brilló en la Champions y le dedicó su gol al futbolista del Tenerife que murió tras chocar con un arquero

El homenaje continuó dentro del campo de juego. Tras marcar su gol, Paz mostró la camiseta con la fotografía del futbolista, en una escena que trascendió lo deportivo.

El futbolista argentino fue protagonista de la goleada del Como ante el Lens. (Foto: Reuters)

Cómo fue el accidente de Jesús de Miguel durante un partido

El episodio que derivó en la muerte de Jesús de Miguel ocurrió durante un encuentro entre Tenerife y Andorra. El delantero fue a disputar una pelota aérea y chocó violentamente con el arquero rival, Jesús Owono, quien había salido de su área de acción para intentar interceptar la jugada.

Como consecuencia del impacto, De Miguel quedó inconsciente sobre el césped y generó una inmediata reacción de preocupación entre sus compañeros y los jugadores adversarios. Los futbolistas solicitaron asistencia médica urgente y el personal sanitario ingresó al campo para atenderlo.

Después de recibir las primeras maniobras de estabilización, el delantero fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en terapia intensiva. Según el relato del encuentro, el árbitro Pérez Hernández expulsó al arquero del Andorra y dispuso la suspensión del partido.

Nico Paz fue figura en una goleada histórica del Como

En el aspecto deportivo, el futbolista argentino de 22 años fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, que consiguió una victoria histórica por 9-1 como visitante frente al Lens. Paz convirtió el tercer gol del encuentro a los 40 minutos del primer tiempo, después de recibir un pase de Anastasios Douvikas y definir con un potente remate.

En el segundo tiempo, volvió a ser protagonista con dos asistencias: primero habilitó a Lucas Da Cunha para el 4-0 y después dejó a Douvikas frente al arquero para el sexto tanto.

La muerte de Jesús de Miguel y la investigación del accidente

Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre, después de sufrir un grave choque durante el partido del Tenerife frente al Andorra. El impacto le provocó un paro cardiorrespiratorio, aunque los médicos consiguieron reanimarlo, su estado neurológico empeoró durante la internación y finalmente se confirmó su muerte.

Las autoridades españolas iniciaron actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio. La apertura de la investigación no implica que se haya determinado una responsabilidad penal del arquero involucrado.