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La agenda presidencial en España

Javier Milei se reunió con Santiago Abascal en Madrid antes de participar de la Cumbre Iberoamericana

El presidente se reunió con el referente de Vox poco después de llegar a la capital española. No participó de la inauguración del encuentro de mandatarios, encabezada por Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, y este jueves asistirá a la sesión plenaria.

Javier Milei se reunió con Santiago Abascal en Madrid antes de participar de la Cumbre Iberoamericana. (Foto: Presidencia)

Javier Milei se reunió con Santiago Abascal en Madrid antes de participar de la Cumbre Iberoamericana. (Foto: Presidencia)

El presidente Javier Milei se reunió este miércoles en Madrid con Santiago Abascal, titular del partido español Vox, poco después de su llegada a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana. El encuentro formó parte de su agenda política en la capital española, donde el mandatario también tiene previsto intervenir este jueves en la sesión plenaria del foro.

Leé también "España se gobierna desde España": la advertencia de Pedro Sánchez antes de la visita de Javier Milei
Milei viaja a España a una cumbre. Antes de su llegada, Pedro Sánchez lo criticó sin nombrarlo. (Foto: A24.com)

La reunión presencial se concretó menos de un mes después del último contacto entre ambos dirigentes, que habían mantenido una videollamada durante la anterior visita de Milei a Madrid. En aquella oportunidad, Abascal se encontraba en una actividad en el interior de España y no pudieron coincidir personalmente.

El presidente se reunió con el referente de Vox poco después de llegar a la capital española. (Foto: archivo)

El presidente se reunió con el referente de Vox poco después de llegar a la capital española. (Foto: archivo)

Milei no participó de la apertura de la Cumbre Iberoamericana

El encuentro con el dirigente de Vox coincidió con la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana, encabezada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. Milei decidió no asistir al acto de apertura, aunque tiene previsto participar este jueves de la sesión plenaria, en la que compartirá espacio con su par español.

La relación entre ambos mandatarios atraviesa un período de tensión, luego de los reiterados cruces públicos. Durante su última visita a España, Milei calificó a Sánchez de "corrupto" y "ladrón", declaraciones que generaron una respuesta de la Cancillería española.

Las reuniones de Felipe VI

Por su parte, el rey Felipe VI tiene previstos encuentros con seis jefes de Estado de la región. Entre ellos figuran el presidente de Chile, José Antonio Kast; el de Honduras, Nasry Asfura; el de Guatemala, Bernardo Arévalo; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz.

También estaba previsto un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien finalmente no viajó a España debido a la situación financiera de su país.

El mandatario argentino no fue incluido entre los presidentes que mantendrán reuniones bilaterales con Felipe VI durante la cumbre. (Foto: archivo)

El mandatario argentino no fue incluido entre los presidentes que mantendrán reuniones bilaterales con Felipe VI durante la cumbre. (Foto: archivo)

Milei había expresado en distintas oportunidades su intención de reunirse con Felipe VI, aunque atribuyó la falta de encuentros anteriores a dificultades para coordinar las agendas. El mandatario tampoco había mantenido una audiencia con el monarca durante sus anteriores viajes a Madrid, incluida su visita de octubre.

Los próximos encuentros de Milei en Madrid

Este jueves, Milei participará de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde volverá a coincidir con Pedro Sánchez.

Además, el mandatario tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves a las 13:30, una vez finalizadas las actividades de la cumbre. La dirigente del Partido Popular, al igual que Abascal, mantiene una relación política cercana con Milei y es una de las principales figuras opositoras al gobierno de Sánchez.

En pocas palabras

  • Javier Milei: Se reunió con Santiago Abascal de Vox en Madrid antes de la Cumbre Iberoamericana.
  • Cumbre Iberoamericana: El presidente argentino no participó de la apertura oficial encabezada por Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI.
  • Agenda en España: Milei asistirá a la sesión plenaria este jueves y se reunirá con Isabel Díaz Ayuso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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