Javier Milei se reunió con Santiago Abascal en Madrid antes de participar de la Cumbre Iberoamericana

Las reuniones de Felipe VI

Por su parte, el rey Felipe VI tiene previstos encuentros con seis jefes de Estado de la región. Entre ellos figuran el presidente de Chile, José Antonio Kast; el de Honduras, Nasry Asfura; el de Guatemala, Bernardo Arévalo; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz.

También estaba previsto un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien finalmente no viajó a España debido a la situación financiera de su país.

El mandatario argentino no fue incluido entre los presidentes que mantendrán reuniones bilaterales con Felipe VI durante la cumbre. (Foto: archivo)

Milei había expresado en distintas oportunidades su intención de reunirse con Felipe VI, aunque atribuyó la falta de encuentros anteriores a dificultades para coordinar las agendas. El mandatario tampoco había mantenido una audiencia con el monarca durante sus anteriores viajes a Madrid, incluida su visita de octubre.

Los próximos encuentros de Milei en Madrid

Este jueves, Milei participará de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde volverá a coincidir con Pedro Sánchez.

Además, el mandatario tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves a las 13:30, una vez finalizadas las actividades de la cumbre. La dirigente del Partido Popular, al igual que Abascal, mantiene una relación política cercana con Milei y es una de las principales figuras opositoras al gobierno de Sánchez.