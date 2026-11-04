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Marcelo Tinelli sorprendió con un anuncio tras conocerse el nuevo desafío de Santiago del Moro: "Estamos..."

Marcelo Tinelli sorprendió con un inesperado anuncio sobre su futuro en la televisión y anticipó un proyecto que lo pondrá a competir con Santiago del Moro. Qué prepara el conductor y qué dijo sobre el nuevo desafío de su colega.

4 nov 2026, 20:47
Marcelo Tinelli sorprendió con un anuncio tras conocerse el nuevo desafío de Santiago del Moro: Estamos...

Marcelo Tinelli sorprendió con un anuncio tras conocerse el nuevo desafío de Santiago del Moro: "Estamos..."

Marcelo Tinelli sorprendió con un anuncio tras conocerse el nuevo desafío de Santiago del Moro: Estamos...

Marcelo Tinelli sorprendió con un anuncio tras conocerse el nuevo desafío de Santiago del Moro: "Estamos..."

Santiago del Moro estará al frente de Dancing with the Stars en Telefe en 2027, tal como informó ayer en exclusivo PrimiciasYa.com. El certamen, conocido en español como Bailando con las Estrellas, reunirá a famosos y bailarines profesionales que competirán ante un jurado y con participación del público. En medio de las expectativas por esta apuesta, Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar que también prepara su propio concurso de baile.

En diálogo con SQP (América TV) el conductor adelantó que el proyecto combinará televisión, streaming y contenidos digitales, y aseguró que la preproducción ya está en marcha.

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Estamos preparando un bailando para la tele. Tenemos visto el estudio, es un formato multiplataforma, no solo para tele, en el mundo digital, streaming, estamos preparando. Hay un trabajo de preproducción hecho hace dos meses. Habrá dos certamenes e baile, reveló.

Además de contar sus planes, el conductor se refirió a la elección de Del Moro para encabezar el otro concurso. Al hablar de su colega, destacó el lugar que ocupa dentro del canal de las pelotitas y celebró que asuma ese desafío. Está bueno ser inspirador de situaciones. Entiendo que Santiago es cercano a Telefe, el conductor más importante del canal, está bueno que lo conduzca. Es un formato que anduvo muy bien el mundo como el Bailando por un Sueño también, expresó.

Qué dijo Santiago del Moro

Santiago del Moro confirmó que prepara Dancing with the Stars para Telefe en 2027, tal como había anticipado PrimiciasYa.com. En su programa La mañana del Moro (La 100), el conductor habló del proyecto y adelantó qué buscarán para la versión local del certamen.

“Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”, anunció. Luego, explicó: “Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.

Del Moro aclaró que aún no están definidos los participantes ni los encargados de evaluarlos. “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, señaló.

Además, evitó anticipar nombres: “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”.

Finalmente, precisó que el concurso llegará antes de la próxima edición de Gran Hermano: “Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”.

     

 

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