Marcelo Tinelli sorprendió con un anuncio tras conocerse el nuevo desafío de Santiago del Moro: "Estamos..."

Qué dijo Santiago del Moro

Santiago del Moro confirmó que prepara Dancing with the Stars para Telefe en 2027, tal como había anticipado PrimiciasYa.com. En su programa La mañana del Moro (La 100), el conductor habló del proyecto y adelantó qué buscarán para la versión local del certamen.

“Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”, anunció. Luego, explicó: “Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.

Del Moro aclaró que aún no están definidos los participantes ni los encargados de evaluarlos. “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, señaló.

Además, evitó anticipar nombres: “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”.

Finalmente, precisó que el concurso llegará antes de la próxima edición de Gran Hermano: “Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”.