Política
Javier Milei
Opinión Pública

El índice de confianza en el Gobierno registró su nivel más bajo desde el inicio de la gestión Milei

En agosto, la confianza cayó un 13,6% respecto del mes anterior y un 16,5% en términos interanuales, según el relevamiento de la Universidad Di Tella.

por Pablo Winokur |
La gestión de Javier Milei alcanzó su mayor marca negativa desde que se inició en 2023. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, alcanzó en agosto un valor de 2,12 puntos lo que representa una caída mensual del 13,6%. Es el registro más bajo desde la asunción de Javier Milei. La medición, que realiza la casa de estudios desde 2001 muestra además un descenso del 16,5% respecto de agosto de 2024. Los datos se recolectaron antes de la difusión de los audios de Spagnuolo, denunciando supuestas coimas por parte del entorno presidencial

“La confianza en el gobierno alcanza, así, su valor más bajo desde el comienzo del mandato de Javier Milei, e interrumpe la relativa estabilidad que observó en los cuatro meses anteriores”, señaló el informe de la Di Tella. El promedio del ICG en los primeros veinte meses del actual gobierno es de 2,48 puntos.

El dato además ofrece comparaciones con los últimos presidentes. El ICG de agosto se ubica en un valor intermedio en la comparación con las dos presidencias anteriores: es 16,3% menor que el de agosto de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri y 14,3% mayor que el de agosto de 2021.

¿En qué bajó la confianza?

El retroceso en la confianza se verificó en los cinco componentes del ICG. La caída más pronunciada fue en el ítem “Preocupación por el interés general”, que bajó 18,2% hasta ubicarse en 1,73 puntos. Le siguieron “Capacidad para resolver los problemas del país” (2,46 puntos, -14,6%), “Eficiencia en la administración del gasto público” (2,10 puntos, -13,2%), “Evaluación general del gobierno” (1,78 puntos, -12,8%) y “Honestidad de los funcionarios” (2,54 puntos, -9,9%).

“En relación con el mes anterior, la variación del ICG fue negativa en sus cinco componentes”, indica el documento.

En el análisis por género, el índice fue más alto entre los hombres (2,42 puntos) que entre las mujeres (1,80), con descensos del 8,3% y 20% respectivamente. En términos etarios, el valor más elevado se observó en mayores de 50 años (2,16), aunque con una baja del 14,6%.

La crisis en el AMBA

Otro dato que llama la atención es que la caída en la confianza se dio particularmente en el AMBA. En el conurbano bonaerense se redujo un 23,3% respecto a la medición de julio y en la Ciudad de Buenos Aires un 28,2%. En el interior del país, la merma en la confianza fue solo 7,4%

Por nivel de instrucción, quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios registraron un ICG de 2,31 puntos, mientras que quienes completaron hasta nivel secundario marcaron 1,96, y quienes solo tienen educación primaria, 1,50. En este último grupo se dio la caída más fuerte del mes: -30,2%.

También hubo diferencias según si las personas fueron víctimas de delitos. Quienes no atravesaron esa experiencia en el último año registraron un ICG de 2,25 puntos, frente a 1,73 de quienes sí fueron víctimas.

¿Cómo se hace el estudio?

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 14 de agosto de 2025. Se aplicaron 1000 entrevistas telefónicas en 39 localidades del país a mayores de 18 años, con un error estándar de ±0,06. La muestra fue aleatoria, polietápica y estratificada por zonas, con cuotas de sexo y edad.

Es importante resaltar que el relevamiento es previo a la difusión del escándalo de los audios con las supuestas coimas de la ANDIS.

