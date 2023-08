El inesperado y extraño regalo que le hizo Javier Milei a Alejandro Fantino

"Vos te jugaste con un número, vos me diste lugar, vos sos el que anticipó el apagón mediático, vos sos el que anticipó la carnicería que iban a hacer con mi vida personal y yo creo que eso, no solo que alertó a los leones que ya habían despertado, sino que, lo fundamental, en despertar más leones, asi es que el agradecido soy yo porque además vos sos el que me puso en primera", destacó el candidato libertario.

En ese marco, le ofreció "un regalo": "Si te ofreciera hacerte un regalo hoy ¿cuál te gustaría? Tiene que ser muy artesanal", le dijo "el León", como se autodefine.

"Como amante de la filosofía me gustaría algo que tenga que ver con mi país o lo que ha pasado en el último tiempo con vos", le dijo el comunicador. "A ver si te gusta esto", le disparó Milei mientras le acercó a la otra punta de la mesa unas hojas blancas dobladas a la mitad.

"¿Este es el discurso?", planteó el conductor mientras leía las notas de Milei. "El de anoche, sí", le confirmó el economista al conductor. "Te lo estoy regalando en serio. Lo estoy haciendo de corazón. Lo estoy haciendo de corazón", resaltó.

"No creo merecerlo", se emocionó ex conductor de Animales Sueltos.