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Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con un desgarrador comunicado: "Su legado y..."

Los Palmeras publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que lamentaron el fallecimiento de Marcos Camino, fundador del grupo musical.

10 nov 2026, 19:03
Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con un desgarrador comunicado: Su legado y...

Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con un desgarrador comunicado: "Su legado y..."

Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con un desgarrador comunicado: Su legado y...

Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con un desgarrador comunicado: "Su legado y..."

Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con un sentido comunicado tras su fallecimiento este martes 10 de noviembre, a los 76 años. En el mensaje, la agrupación recordó la huella que dejó el músico en su historia y expresó su acompañamiento a sus seres queridos.

Su historia con la banda comenzó en diciembre de 1972 y se extendió durante más de cinco décadas. Con su acordeón como sello inconfundible, Camino asumió la dirección del conjunto y fue una pieza fundamental en el recorrido que llevó al grupo desde Santa Fe hasta los escenarios de todo el país.

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Con ese legado presente, sus compañeros le dedicaron un sentido adiós. Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino, comienza el texto publicado por la agrupación en su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje, sus compañeros recordaron su aporte a lo largo de las décadas y la huella que dejó en el conjunto: Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre.

Además, la banda hizo un pedido sobre el tratamiento de la noticia. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información, expresaron.

Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento", cierra el comunicado con un agradecimiento a quienes hicieron llegar sus condolencias.

Cómo fue la pelea de Marcos Camino con Cacho Deicas de Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino, este martes a los 76 años, también vuelve a poner en foco el conflicto que marcó sus últimos tiempos en Los Palmeras: la ruptura con Cacho Deicas, su compañero de escenarios durante décadas. Las diferencias se hicieron públicas después del ACV que sufrió el cantante en enero de 2025 y derivaron en cruces con su familia. Aunque en febrero hubo un acercamiento, la reconciliación no logró sostenerse.

El quiebre se profundizó en junio, cuando Deicas aseguró que había intentado regresar con autorización médica, pero que recibió exigencias que consideraba incompatibles con su recuperación y su libertad para utilizar las redes sociales. Tras rechazarlas, según relató, recibió una notificación del pedido de Camino para disolver la sociedad. Desde la agrupación respondieron que la decisión estaba relacionada con los impedimentos de salud del vocalista y la incertidumbre sobre su regreso.

La disputa terminó dejando heridas personales que Camino expresó públicamente. En agosto de 2025, cuestionó la intervención de los hijos del cantante y fue contundente sobre una eventual vuelta: No me gustaría que vuelva, porque me lastimó el alma. Me ensució en todos lados. El enfrentamiento dejó expuesto el doloroso final de una dupla que había sido fundamental para convertir a Los Palmeras en un emblema de la cumbia santafesina.

     

 

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